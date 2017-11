VIDEO: Argentijnse tennisser lijkt zelf niet te kunnen geloven dat hij net een fantastisch punt heeft gemaakt Thomas Lissens

20u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Schwartzman lijkt zijn ogen bijna niet te kunnen geloven. Tennis Het leek wel David tegen Goliath, het duel tussen John Isner (ATP 14) en Diego Schwartzman (ATP 25) op de Rolex Masters in Parijs. Een Amerikaan van 2,08 meter tegen een Argentijn van 1,70 meter. Isner trok uiteindelijk aan het langste eind, maar Schwartzman maakte ook indruk, met een héélijk punt.

Bij 5-6 in de tweede set vuurde opslagkanon Isner een prima service af richting zijn Argentijnse opponent. Schwartzman had moeite om die te verwerken, maar na een smash van de Amerikaan slaagde hij er op één of andere manier toch in om het punt te maken.

Schwartzman leek even niet te kunnen geloven wat hij net had gedaan, maar toen het publiek uit zijn dak ging, kwam het besef dan toch. Schwartzman stoomde ook door naar setwinst, maar hij moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Isner.

John Isner y el “Peque” Schwartzman. Notable 😂😂🎾🎾 pic.twitter.com/KqXb7KK9Vd Marcelo Hasenberg(@ mhasenber1) link