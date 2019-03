VIDEO. 31ste zege al voor Canadese sensatie Bianca Andreescu (18) - Federer niet zonder moeite



24 maart 2019

De Canadese Bianca Andreescu (WTA 24) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Miami (hard/9.035.428 dollar). In de derde ronde ronde haalde de achttienjarige Canadese sensatie het in drie sets (6-4, 4-6 en 6-1) van de Duitse Angelique Kerber, de nummer vier van de wereld. Voor Andreescu was het al de tweede zege in een week tegen de Duitse voormalige nummer een van de wereld. In de finale van het prestigieuze Indian Wells haalde ze het al in drie sets van Kerber om zo haar eerste WTA-titel in haar carrière te pakken. Al haar 31ste zege van het seizoen, geen enkele speelster doet momenteel beter. In de achtste finales komt Andreescu uit tegen de Estse Anett Kontaveit, de nummer negentien van de wereld in het vrouwentennis.

Veteraan David Ferrer klopt Alexander Zverev

Bij de mannen heeft de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde in Miami. Het tweede reekshoofd, vorig jaar nog verliezend finalist in Miami, ging in drie sets (2-6, 7-5 en 6-3) onderuit tegen de 36-jarige Spaanse veteraan David Ferrer (ATP 155), die aan zijn afscheidstournee bezig is. In Madrid zet hij binnenkort een punt achter zijn carrière, maar eerst wacht in de derde ronde nog de 21-jarige Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 34).

Federer met moeite

Roger Federer (ATP 5) bereikte zes dagen na zijn verloren finale op Indian Wells met heel wat moeite de derde ronde in Miami. In zijn eerste wedstrijd had hij drie sets nodig om afstand te nemen van de Moldaviër Radu Albot (ATP 46): 4-6, 7-5 en 6-3. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Serviër Filip Krajinovic (ATP 103).