Vicevoorzitter Duitse tennisbond: “Gehoord dat het vrijwel zeker is dat Wimbledon niet doorgaat” GVS

29 maart 2020

12u53

Bron: AD en Belga 0 Tennis De vicevoorzitter van de Duitse tennisbond, Dirk Hordorff, verwacht dat het grastoernooi van Wimbledon dit jaar niet doorgaat. “Ik heb het nieuws gehoord dat het vrijwel zeker is dat er een streep wordt gezet door het hele grasseizoen”, zegt hij. Hij is ook pessimistisch over de US Open.

Hordorff loopt vooruit op een spoedberaad van de All England Club van komende week over het enige grandslam op gras. Dan valt het besluit of Wimbledon, van 29 juni tot en met 12 juli, ondanks de uitbraak van het coronavirus kan doorgaan. “De belangrijkste overweging is die van de volksgezondheid en we zijn vastbesloten om verantwoordelijk te handelen”, zei toernooibaas Richard Lewis al. Maar een verplaatsing, zoals bij Roland Garros dat verplaatst is naar de periode van 20 september tot 4 oktober, zien ze in Londen niet zitten. “Gezien de aard van onze ondergrond is uitstel aanzienlijk riskant en moeilijk. Spelen achter gesloten deuren zonder publiek hebben we formeel uitgesloten”, luidde het al in een verklaring.

Ook de US Open, het vierde en laatste grandslam, heeft al te kennen gegeven niet van zins te zijn op te schuiven. Het toernooi op Flushing Meadows in New York staat gepland van 24 augustus tot en met 13 september. Maar ook daarover is Hordorff pessimistisch. “Ik zou het al mooi vinden als we in oktober kunnen tennissen.”