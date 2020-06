Vervolg van Adria Tour geschrapt na positieve testen van Djokovic en co YP

23 juni 2020

16u16

Bron: Belga 0 Tennis De laatste twee haltes van de Adria Tour, de reeks liefdadigheidstoernooien in de Balkan opgezet door Novak Djokovic, worden niet afgewerkt. De manches in het Bosnische Banja Luka en Sarajevo zijn door de organisatie geschrapt.



Het nieuws is geen verrassing nadat dinsdag bekend werd dat Djokovic positief heeft getest op het nieuwe coronavirus. De Servische nummer 1 van de wereld is al de vierde speler die deelnam aan de Tour en besmet blijkt. De Bulgaar Grigor Dimitrov, de Kroaat Borna Coric en de Serviër Viktor Troicki delen hetzelfde lot.

De eerste twee toernooien vonden plaats in het Servische Belgrado en het Kroatische Zadar. Daar kwam heel wat kritiek op omdat spelers en publiek zich niet hielden aan de gezondheidsvoorschriften.

"Gezien de gebeurtenissen van de voorbije dagen, hebben we geoordeeld dat het belangrijkste op dit moment is dat de epidemiologische situatie zich stabiliseert, en dat iedereen kan herstellen", aldus toernooidirecteur Djordje Djokovic, broer van de nummer 1 van de wereld.

