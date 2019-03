Vertier van de bovenste plank: Kyrgios krijgt het aan de stok met toeschouwer, waarna hij publiek trakteert op magie GVS

25 maart 2019

09u01 2 Tennis Nick Kyrgios heeft een nieuwe episode aan zijn fratsenarsenaal toegevoegd. In het ATP-toernooi van Miami ging de Australische tennisser vol in de clinch met een toeschouwer, die nadien uit het stadion werd gezet. In diezelfde match stal Kyrgios trouwens ook mét het racket de show. En dat allemaal één dag nadat hij de referee de huid vol schold.

Tennis, dat is voor Nick Kyrgios (ATP-33) entertainment én emoties. Zaterdag al schold hij na zijn dubbelspel met Taylor Fritz op het gerenommeerde ATP-toernooi van Miami de scheidsrechter de huid vol. “Wat is er toch met jou aan de hand? Je bent een schande”, riep hij naar de man in de hoge stoel, waarna hij zijn tennisracket voor de zoveelste keer aan flarden sloeg. Nadien ging de Australiër ook nog discussiëren met het publiek zelf, wat hij een dag later in het enkelspel herhaalde.

The adults win. The kids lose. Great match. NK gives a proper breakdown to keep his reputation intact. #MiamiOpen #Kyrios pic.twitter.com/tM1sNZibfw Ken C 🎾☀️🌴(@ tnns_ken) link

In de gewonnen match van de zestiende finales tegen Dusan Lajovic liep het nog tíjdens de match fout. Een toeschouwer had bij een 4-1-stand in de eerste set zijn zinnen gezet op Kyrgios en lachte met het kapsel van de 23-jarige tennisser - wetende dat die tóch zou reageren op de verwijten. “Jij hebt zeker een gratis ticket gekregen. Heb je echt niets beters te doen op een zondagavond? Waar is jouw familie?”, riep Kyrgios terug. De man werd vervolgens vol in beeld gebracht, nét op het moment dat hij steun zocht bij zijn vrouwelijke gezel, die hem straal negeerde. Bij elk punt dat Kyrgios nadien maakte, draaide hij zich naar de toeschouwer om verhaal te halen en hem uit te dagen. Vertier van de bovenste plank, en het publiek leek met een daverend applaus de kant te kiezen van de heer op het tenniscourt.

De fan - desolaat in de steek gelaten door z’n partner - werd uiteindelijk uit het stadion gezet. “Zo’n idioten hebben op een zondagavond niets beters te doen dan naar een tennismatch te komen waar ze eigenlijk niet geïnteresseerd in zijn”, vertelde Kyrgios na de partij aan het aanwezige journaille. “Maar weet je, eigenlijk had ik er wel mijn plezier in. Ik wist dat hij het stadion zou uitgeschopt worden. Ik hield van elk moment, en ook de fans konden het intermezzo best smaken. Maar wanneer ik naar een sportevenement ga, zoals een NBA-match, dan zit ik in de tribune en geniet ik van de atleten die ze zijn. Ik steun hen. Dus ik begrijp niet waarom sommige toeschouwers in een tennismatch zoveel kritiek moeten hebben.”

The art of trashtalking by @NickKyrgios #ATPMiami pic.twitter.com/PLg82I2lny Jeff Dearman 👅(@ DearmanJeff) link

Kyrgios liet het niet aan zijn hart komen, want toverde na de hetze nog enkele magische momenten tevoorschijn. Want hoe je het ook draait of keert, hij blijft een steengoede tennisser. Een onderhandse ace, een begroeting richting de bal alvorens hij uitpakte met een snoeiharde smash of een no-lookwinner , niets was hem gisteren te veel. Er valt altijd wel iets te beleven bij een tennismatch van Kyrgios...

Expect the unexpected when @NickKyrgios walks on court 😂



Not one but two underarm serves tonight at the @MiamiOpen 👀



🎥: @TennisTV | #MiamiOpen pic.twitter.com/fgqjMBmZgN ATP Tour(@ ATP_Tour) link

Ever seen this before?!@NickKyrgios salutes the ball before he converts the smash 😂#MiamiOpen pic.twitter.com/98FnTDhSwU Tennis TV(@ TennisTV) link