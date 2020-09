Verrassing in Rome: Nadal gaat eruit in de kwartfinales na verlies in twee sets, Halep gaat naar derde finale op rij Redactie

20 september 2020

15u26

Bron: Belga 2 Tennis Rafael Nadal (ATP 2) heeft de kwartfinales op het Masters 1.000-toernooi in Rome niet overleefd. Het Spaanse tweede reekshoofd, die in de Italiaanse hoofdstad zijn eerste toernooi sinds de coronabreak speelde, verloor in twee sets (6-2 en 7-5) van de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15).

Nadal bereidt zich in Rome voor op Roland Garros, dat over acht dagen begint en waar de Spanjaard op zoek gaat naar zijn dertiende zege. Nadal was titelhouder in Rome en won het toernooi in totaal negen keer.

Nadal kwam door de coronacrisis ruim zes maanden niet in actie in een officiële wedstrijd op de tennisbaan. Ook de US Open sloeg hij nog over, vooral omdat hij de coronasituatie in de wereld niet veilig genoeg vond.

In Rome wilde Nadal voldoende wedstrijdritme opdoen om later deze maand in Parijs vol energie aan Roland Garros te kunnen beginnen. De gravelspecialist begon in Italië goed met vlotte overwinningen op de Spanjaard Pablo Carreno Busta (6-1 en 6-1) en de Serviër Dusan Lajovic (6-1 en 6-3). Hij verkeek zich echter op de kwaliteit en de vechtlust van Schwartzman.

Schwartzmann treft bij de laatste vier de Canadees Denis Shapovalov (ATP 14), die in zijn halve finale in drie sets (6-2, 3-6 en 6-2) afrekende met de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 22).

Halep speelt derde finale op rij in Rome

Het Roemeense topreekshoofd Simona Halep (WTA 2) heeft zich voor het derde jaar op rij geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Rome.

In haar halve finale haalde de Roemeense het in drie sets (6-3, 4-6 en 6-4) van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 17), het negende reekshoofd. Voor het eerst zat er ook weer publiek op de tribunes. Sinds vandaag mochten er duizend toeschouwers het stadion binnen.

In de finale neemt Halep het maandag op tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische titelhouder Karolina Pliskova (WTA 4), het tweede reekshoofd en in de kwartfinales nog te sterk voor Elise Mertens (WTA 20), en diens landgenote Marketa Vondrousova (WTA 19). Halep speelde dan wel twee finales op rij in de Italiaanse hoofdstad, winnen kon ze er nog nooit.