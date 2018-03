Verrassing in Miami: Federer verslikt zich in nummer 175, verliest eerste plaats op ranking én past voor Roland Garros MH

24 maart 2018

23u10 0 Tennis Niemand die het zag aankomen, maar Roger Federer sneuvelde vanavond al in de tweede ronde van het ATP-tornooi in Miami. Na een thriller van formaat trok de amper 21-jarige Thanasi Kokkinakis, het nummer 175 op de ranking, aan het langste eind. Het werd 3-6, 6-3 en 7-6 (7/4). Exit de titelverdediger, die zijn eerste plaats op de wereldranglijst moet afstaan aan Rafael Nadal.

Upset in Miami! Kokkinakis fights to defeat World No.1 & defending champion Federer 3-6 6-3 7-6(4)

Federer verdedigde zijn titel op het hardcourt in Florida en verliest dus een pak rankingpunten. Vlak na zijn nederlaag maakte de Zwitser bekend dat hij het volledige gravelseizoen, en dus ook Roland-Garros, aan zich voorbij zal laten gaan. Ook vorig jaar paste Federer voor het grandslamtornooi in Parijs. Rafael Nadal, wegens een blessure aan het rechterbovenbeen afwezig in Miami, lost Federer zo opnieuw als nummer een van de wereld af. Maandag 2 april begint de 31-jarige Spanjaard aan zijn 168e week als nummer een.

Kokkinakis, een Australiër, is de laagst geklasseerde speler die de nummer één van de wereld klopt sinds 2003. Toen moest voormalig nummer één Lleyton Hewitt het onderspit delven tegen Francisco Clavet, het nummer 178.