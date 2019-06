Vermoeide Wawrinka zegt af voor toernooi in Stuttgart Redactie

08 juni 2019

11u40

Bron: Belg 0 Tennis Stan Wawrinka stelt zijn seizoensdebuut op gras nog even uit. De Zwitser, nummer 28 van de wereld, zegde zijn deelname aan het toernooi van Stuttgart (679.015 euro) van volgende week af.

De 34-jarige Zwitser zegt nog niet hersteld te zijn van Roland Garros. Daar verloor hij dinsdag in de kwartfinale van zijn landgenoot Roger Federer. "Het is met veel spijt dat ik aankondig dat ik dit jaar niet in Stuttgart kan spelen. Ik herstel nog van Roland Garros en ben jammer genoeg nog niet klaar om in competitie te treden op het hoogste niveau, want ik ben nog vermoeid van mijn lange matchen in Parijs", zegt Wawrinka, die zowel tegen Federer (3u35) als in de achtste finale tegen Stefanos Tsitsipas (5u09) een vijfsetter afwerkte.

Wawrinka is een voormalig runner-up in Stuttgart. In 2007 (toen nog op gravel) verloor hij de finale tegen Rafael Nadal.