Verenigde Staten knokken zich in halve finales Davis Cup tegen Kroatië weer langszij TLB

16 september 2018

15u32

Bron: Belga 0 Tennis De Verenigde Staten staan in de halve finales van de Davis Cup weer op gelijke hoogte met Kroatië. Sam Querrey (ATP 61) zorgde voor een stunt(je) door de Kroatische nummer 1 Marin Cilic (ATP 6) te kloppen. Na vier onderlinge duels staat het 2-2, de wedstrijd tussen Borna Coric (ATP 18) en Francis Tiafoe (ATP 40) wordt beslissend.

Querrey klopte Cilic op het gravel in Zadar in vier sets: 6-7 (2/7), 7-6 (8/6), 6-3 en 6-4. De wedstrijd duurde drie uur en elf minuten. Kroatië leidde na de twee enkelspelen van vrijdag met 2-0. Coric rekende eerst af met Steve Johnson (ATP 30), waarna Cilic Tiafoe klopte. In het dubbelspel op zaterdag milderden Mike Bryan en Ryan Harrison tegen thuisspelers Ivan Dodig en Mate Pavic.

De winnaar speelt eind november om de titel tegen titelverdediger Frankrijk. 'Les Bleus' zetten Spanje in Rijsel zaterdag al na drie duels op een onoverbrugbare 3-0 achterstand. Vorig jaar won Frankrijk voor de tiende keer de Davis Cup door in de finale, ook in Rijsel, België te verslaan met 3-2.

Spanje redt eer tegen Frankrijk, dat al zeker is van finaleticket

Albert Ramos (ATP 55) heeft Spanje in de halve finales van de Davis Cup een eerste punt bezorgd tegen Frankrijk. De wedstrijd was voor de eer, want 'Les Bleus' verzekerden zich zaterdag al van een plaats in de finale.

Ramos versloeg op de hardcourtindoorbaan van het Stade Pierre Mauroy in Rijsel Richard Gasquet (ATP 24) in 1-6, 6-4 en 14/12 in de supertiebreak. Frankrijk leidt nu met 3-1. In het laatste duel kan Marcel Granollers (ATP 101) tegen Nicolas Mahut (ATP 150) de kloof nog wat meer dichten. 'La Roja' trad in Rijsel aan zonder 's werelds nummer 1 Rafael Nadal.

Frankrijk neemt het van 23 tot 25 november in de finale op tegen Kroatië of de Verenigde Staten. Die twee landen treffen elkaar op gravel in het Kroatische Zadar. Na vier duels is de beslissing nog niet gevallen en staat het 2-2.

Vorig jaar won Frankrijk voor de tiende keer de Davis Cup door in de finale, ook in Rijsel, België (zonder Goffin en Darcis) te verslaan met 3-2.