Venus Williams stuurt titelverdedigster naar huis in Miami Redactie

27 maart 2018

07u32

Bron: Belga 0

Venus klopt titelverdedigster

Venus Williams heeft de kwartfinales bereikt op het WTA-toernooi van Miami. De 37-jarige Amerikaanse, als achtste geplaatst in Florida, was in drie sets de Britse titelverdedigster Johanna Konta de baas: 5-7, 6-1, 6-2. Konta begon goed aan de wedstrijd, maar Williams herstelde zich en sleepte overtuigend de tweede set binnen. In de derde set had de Amerikaanse het overwicht, zeker nadat Konta zich nog had laten behandelen aan de rug. Williams treft in de kwartfinale de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Danielle Collins en Monica Puig uit Puerto Rico.

Zverev naar vierde ronde

De Duitser Alexander Zverev heeft de vierde ronde bereikt op het ATP-toernooi in Miami. De nummer vier van de plaatsingslijst moest in zijn partij uit de derde ronde even op gang komen tegen de Spaanse veteraan David Ferrer en verloor de eerste set met 6-2. Daarna vond Zverev zijn ritme en won de twee volgende sets overtuigend: 6-2, 6-4. De 20-jarige Duitser neemt het in de vierde ronde op tegen de Australiër Nick Kyrgios, die in de derde ronde eenvoudig de Italiaan Fabio Fognini uitschakelde: 6-3, 6-3.