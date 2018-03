Venus Williams stopt comeback van haar zus op Indian Wells - Federer stoot door YP

Roger Federer stoomt door in Indian Wells

Roger Federer (ATP 1) heeft zonder problemen de derde ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells overleefd. De Zwitser walste over de Serviër Filip Krajinovic (ATP 28) in twee sets: 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde amper 58 minuten.

Federer treft in de volgende ronde de Fransman Jérémy Chardy (ATP 100). De Zwitser won Indian Wells al vijfmaal. Vorig jaar rekende hij in de finale af met zijn landgenoot Stan Wawrinka.

Voor de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 6) zit het toernooi erop. Hij gaf met een enkelblessure op in zijn duel tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 34), toen hij met 3-6, 6-4 en 4-2 achter stond. Ook Thomas Berdych (ATP 15) moet zijn koffers pakken. De Tsjech ging ten onder tegen de 21-jarige Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 26) in tweemaal 6-4.

Tennislegende John McEnroe kan op toernooi in Brussel nogmaals kunstjes tonen

De 59-jarige tennislegende John McEnroe zal in mei zijn opwachting maken op de BNP Paribas Fortis Champions, een officieel ATP Champions Tour event tussen voormalige toptennissers in de David Lloyd Club in Brussel.

"Al meer dan twintig jaar draai ik met heel veel plezier mee in de ATP Champions Tour", reageerde McEnroe. "Hard trainen en wedstrijden spelen houdt me scherp en stelt me in staat mijn oude rivalen en de jongere spelers van de Tour het vuur aan de schenen te leggen. Ik reis de wereld rond om onze sport te promoten en kan tennisfans in alle uithoeken van de wereld laten zien dat de oude rakkers nog altijd een aardig stukje kunnen tennissen. Ik kijk ernaar uit om opnieuw in België te spelen, een land dat de voorbije jaren grote tennissuccessen heeft mogen vieren en bekend staat voor z'n fantastische tennisfans." De Amerikaan won zeven grandslamtitels in het enkelspel en was het nummer 1 van de wereld in het enkel- en dubbelspel.

Op het toernooi, dat plaatsvindt van 24 tot 26 mei, zullen verschillende grote namen uit de tennisgeschiedenis het tegen elkaar opnemen. Onder meer Kim Clijsters, Dominique Monami en Sabine Appelmans tekenen present. Enkel oud-spelers die nummer 1 van de wereld geweest zijn, grandslamfinales bereikt hebben of de Davis Cup gewonnen hebben, mogen deelnemen. Daarnaast mag Brussel als gaststad ook nog twee wildcards uitdelen.

Venus wint zusterduel tegen heroptredende Serena

De voormalige nummer 1 van de wereld, Serena Williams, die op Indian Wells in Californië haar eerste toernooi in 14 maanden speelde, is in de derde ronde van het toernooi uitgeschakeld door haar oudere zus Venus.

Venus won in 2 sets: 6-3 en 6-4. De jongste van de Williams-zussen, die in september voor het eerst moeder werd, kon niets inbrengen tegen het overwicht van de huidige nummer 8 van de wereld.

"Met haar is een wedstrijd nooit voorbij. Ik had het voordeel om veel wedstrijden tegen haar te spelen, maar wat ze de voorbije dagen toonde, was indrukwekkend", zei Venus Williams. In de volgende ronde komt ze uit tegen de Letse Anastasija Sevastova, 20ste van de wereld.

Serena Williams, intussen 36 jaar, speelde geen professionele wedstrijd meer sinds de Australian Open in 2017, die ze won. Ze maakte nadien bekend dat ze zwanger was en een punt zette achter haar seizoen. Na de geboorte van haar dochter Alexis Olympia in september probeerde ze zich klaar te stomen voor de Australian Open 2018. Maar ze bedacht zich en legde uit dat ze na haar bevalling ernstige medische complicaties had.