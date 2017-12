Vechtscheiding houdt Azarenka nog langer van de baan - Nadal stelt rentree nog even uit Redactie

Victoria Azarenka kan begin volgend jaar niet deelnemen aan het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland, zo heeft de Wit-Russische voormalige nummer een van de wereld aan de organisatoren laten weten.

De 28-jarige Azarenka zegt momenteel de Verenigde Staten niet te kunnen verlaten uit angst om de voogdij over haar in december vorig jaar geboren zoon Leo te verliezen. Met haar ex-man is ze intussen al een half jaar in een vechtscheiding verwikkeld. In afwachting van een uitspraak van de rechtbank, mogen beiden het land niet verlaten.

De in Los Angeles woonachtige Azarenka maakte in juni haar rentree in het WTA-circuit. Op Wimbledon ging de tweevoudig grandslamwinnares (Australian Open 2012 en 2013) in de vierde ronde onderuit tegen de Roemeense Simona Halep en sindsdien speelde ze geen wedstrijd meer. Zo ontbrak Azarenka op de US Open en in de finale van de Fed Cup, die Wit-Rusland van de Verenigde Staten verloor. Voor de Australian Open kreeg ze een wildcard, maar ook op het eerste grandslamtoernooi van komend seizoen is haar deelname twijfelachtig.

Nadal niet in Abu Dhabi

Rafael Nadal (31) is nog niet fit genoeg voor een rentree op de tennisbaan. De Spaanse nummer één van de wereld heeft zich afgemeld voor het demonstratietoernooi van volgende week in Abu Dhabi (28-30 december).

Hij lichtte zijn besluit toe op de website van het toernooi. "Het was een zwaar 2017 en ik moet mijn speelschema anders inrichten om me gereed te maken voor het nieuwe seizoen.''

Nadal won afgelopen jaar Roland Garros en de US Open, maar raakte tegen het einde van het seizoen geblesseerd aan zijn knie. Hij moest in november al snel opgeven tijdens ATP Finals in Londen. Hoe de 31-jarige Spanjaard zich nu gaat voorbereiden op de Australian Open, die op 15 januari begint, is nog niet bekend.

Het demonstratietoernooi in Abu Dhabi kreeg eerder de afmeldingen van de Zwitser Stan Wawrinka en de Canadees Milos Raonic. De Spanjaard Roberto Bautista Agut zal Nadal vervangen.

