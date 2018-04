Vandeweghe op dreef in Stuttgart - Dimitrov sneuvelt in kwartfinales ATP Barcelona, Nadal wél bij laatste vier LPB

27 april 2018

18u15

Bron: dpa/belga 0 Tennis Voor Grigor Dimitrov (ATP 5) zijn de kwartfinales het eindstadium geworden op het ATP-toernooi in het Spaanse Barcelona (gravel/2.510.900 euro). De Bulgaar verloor van thuisspeler Pablo Carreño Busta (ATP 11) in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/4). De partij duurde een uur en 37 minuten.

Busta ontmoet in de halve finales Stefanos Tsitsipas (ATP 63). De Griek haalde het in de kwartfinales van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 7). Na een uur en twintig minuten gaf het scorebord 6-3 en 6-2 aan.

Rafael Nadal stoot door naar halve finales

Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Spaanse Barcelona (gravel/2.510.900 euro). De thuisspeler klopte in de kwartfinales de Slowaak Martin Klizan (ATP 140) in twee sets: 6-0 en 7-5. De wedstrijd nam een uur en 45 minuten in beslag.

Nadal walste in de eerste set (6-0) over Klizan, maar had het in de tweede heel wat moeilijker. De Slowaakse kwalificatiespeler leek op weg naar setwinst, tot de Spanjaard zijn niveau weer opkrikte. Nadal maakte alsnog het verschil en won de tweede set (7-5).

De Spanjaard kan in de halve finales David Goffin (ATP 10) treffen. Dan moet de Luikenaar later op de dag in zijn kwartfinale wel voorbij thuisspeler Roberto Bautista Agut (ATP 15). In de andere halve finales ontmoet thuisspeler Pablo Carreño Busta (ATP 11), die de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5) uitschakelde, Stefanos Tsitsipas (ATP 63). De Griek haalde het in de kwartfinales verrassend van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 7).

Nadal, die dit seizoen op gravel nog geen set moest prijsgeven, kan het toernooi van Barcelona een elfde keer winnen. In 2005 plaatste hij zijn naam een eerste keer op de erelijst. Sindsdien konden alleen zijn landgenoot Fernando Verdasco (2010) en Nishikori (2014 en 2015) zijn reeks onderbreken.

Mayer stopt met tennissen

Florian Mayer is bezig aan zijn laatste maanden als proftennisser. "Na de US Open is het definitief gedaan", zo maakte de 34-jarige Duitser vandaag bekend.

Mayer is al zeventien seizoenen actief op het circuit. Hij telt twee ATP-titels achter zijn naam. In 2011 won hij het graveltoernooi van Boekarest, in 2016 het grastoernooi van Halle. Op Wimbledon haalde hij twee keer de kwartfinale (in 2004 en 2012). Zijn hoogste ranking bereikte hij in 2011 met een achttiende plaats. Vandaag staat de Duitser 72ste.

"Het wordt steeds moeilijker om met mijn gevarieerd spel, dat gebaseerd is op veel stopballen en slicewerk, op te boksen tegen de altijd maar sneller spelende concurrentie", legt Mayer uit. "De jonge mannen van vooraan in de twintig zijn heel gemotiveerd, fit, slaan hard en zijn atletisch."

De US Open in New York begint op 27 augustus. Mayer bereikte er twee keer de derde ronde (in 2011 en 2013).

Vandeweghe schakelt na titelverdedigster ook nummer 1 uit

Coco Vandeweghe (WTA 16) zet een mooie reeks neer op Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart (816.000 dollar). Daags na haar overwinning tegen de Duitse titelverdedigster Laura Siegemund (WTA 100), wipte ze vandaag de Roemeense Simona Halep, 's werelds nummer 1.

De 26-jarige Vandeweghe haalde het op het Duitse gravel met 6-4 en 6-1. In de halve finales neemt ze het op tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) of de Française Caroline Garcia (WTA 7).