Vandaag 25 jaar geleden: de messteek die het leven van Monica Seles veranderde

David Hessing

30 april 2018

17u41

Bron: ANP 0 Tennis Vandaag exact 25 jaar geleden werd Monica Seles tijdens een toernooi in Hamburg met een mes in haar rug gestoken. Het bleek een keerpunt in haar carrière.

Het winnen van alle vier Grand Slam-toernooien in één seizoen is het hoogst haalbare in de tennissport. Een Grand Slam dus. In 1992 was het bijna zover voor Monica Seles. In de finale van Wimbledon was Steffi Graf net te sterk, maar de overige Grand Slam-toernooien gingen dat jaar naar de kreunende en steunende Joegoslavische nummer 1 van de wereld.

Deze overheersing van Seles zinde de Duitser Günter Parche voor geen meter. Parche was groot fan van Steffi Graf en vond dat zijn landgenote de WTA-ranking moest aanvoeren. Dus hij toog op 30 april 1993 naar Hamburg, waar Seles een kwartfinale afwerkte, en stak de beste tennisspeelster van dat moment een mes in de schouder. Missie geslaagd, want enkele maanden later was Graf weer de nummer 1 van de wereld.

Het duurde twee jaar voordat Günter Parche op vrije voeten werd gesteld, en even lang voordat zijn slachtoffer volledig hersteld was van de messteek. Monica Seles, inmiddels genaturaliseerd tot Amerikaanse, wist na de aanslag nog één Grand Slam-toernooi te winnen, in 1996 in Australië. Maar haar grote gloriedagen waren door Günter Parche bruut beëindigd. Tennissen in Duitsland deed Seles nooit meer.