Van Uytvanck voorbij tweede reekshoofd naar halve finales Boedapest

23 februari 2018

18u21

0

Alison Van Uytvanck (WTA-80) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (250.000 dollar). De 23-jarige Grimbergse legde in de kwartfinales de Chinese Zhang Shuai (WTA-34), het tweede reekshoofd, in twee sets over de knie. In 1 uur en 10 minuten werd het 6-2 en 6-4.

In de halve finales neemt onze landgenote het zaterdagavond op tegen de negentienjarige Viktoria Kuzmova (WTA-121). De Slovaakse lucky loser schakelde in haar kwartfinale de Kroatische Petra Martic (WTA-56) met 6-4 en 6-2 uit. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Van Uytvanck en Kuzmova.

Van Uytvanck is de laatste landgenote op de hoofdtabel van het enkelspel. Kirsten Flipkens (WTA-67) zwichtte in de tweede ronde voor het Slovaakse topreekshoofd Dominika Cibulkova (WTA-33). Kwalificatiespeelster Ysaline Bonaventure (WTA-154) strandde na een nederlaag tegen de Duitse Mona Barthel (WTA-74) in de kwartfinales.

In het dubbelspel werkt Flipkens zaterdag aan de zijde van Johanna Larsson de halve finales af. Het Belgisch-Zweedse topreekshoofd neemt het daarin op tegen de Roemeense tandem Irina Bara en Mihaela Buzarnescu.

Ysaline Bonaventure strandt in kwartfinales Boedapest

Ysaline Bonaventure (WTA-154) werd vrijdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Boedapest (250.000 dollar). De 23-jarige Luikse, die via de kwalificaties op de hoofdtabel kwam, moest in 1 uur en 18 minuten met 6-3 en 6-4 de duimen leggen voor de Duitse Mona Barthel (WTA-74).

Kasatkina verrast Muguruza in Dubai

Darya Kasatkina (WTA-24) heeft zich vandaag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Dubai (2.623.485 dollar). De Russische tennisspeelster nam in een spannende driesetter de maat van het Spaanse tweede reekshoofd Garbine Muguruza (WTA-3). Na 2 uur en 33 minuten stond de 3-6, 7-6 (13/11), 6-1 op het scorebord.

De twintigjarige Kasatkina verloor de eerste set kansloos, maar knokte zich nadien in de wedstrijd. In de tweede set redde de poulain van de Belgische coach Philippe Dehaes drie matchballen. De Russin trok het laken na een spannende tiebreak naar zich toe. Bij de 24-jarige Muguruza was de veer nadien gebroken.

Kasatkina plaatst zich zo voor de derde keer in haar jonge carrière voor de finale van een WTA-toernooi. Vorig jaar won ze in Charleston, maar voor eigen publiek in Moskou lukte het haar niet de titel te pakken. Voor een tweede toernooizege neemt Kasatkina het zaterdag op tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-4) of de Duitse Angelique Kerber (WTA-9).