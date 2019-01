Van Uytvanck vloert Flipkens in Belgisch onderonsje in Sint-Petersburg TLB

28 januari 2019

13u03

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 52) heeft zich ten koste van Kirsten Flipkens (WTA 55) geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/823.000 dollar). Van Uytvanck trok in twee sets aan het langste eind: 6-2 en 6-4 na 1 uur en 20 minuten.

Van Uytvanck en Flipkens, die samen dubbelen in Sint-Petersburg, stonden voor de vierde keer tegenover elkaar op het WTA-circuit. Het staat nu 2-2. In de tweede ronde neemt de Belgische nummer twee het op tegen het Wit-Russische vierde reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 10), die vrij was in de eerste ronde. Vorig jaar klopte Van Uytvanck Sabalenka met 3-6, 6-4 en 6-2 op het WTA-grastoernooi in het Spaanse Mallorca, tot nu toe hun enige onderlinge confrontatie.

Eerder op de dag wist Ysaline Bonaventure (WTA 148) zich te verzekeren van een ticket voor de hoofdtabel. In de derde en laatste kwalificatieronde haalde ze het in drie sets met 6-7 (3/7), 6-4 en 6-2 van de Britse Katie Boulter (WTA 88).