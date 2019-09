Van Uytvanck verovert vijfde WTA-titel op Tashkent Open: “Ik tril nog na van matchbal” Redactie

28 september 2019

12u34 2 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 61) heeft haar vijfde WTA-titel beet. Op de Tashkent Open in Oezbekistan klopte ze in de finale de Roemeense Sorana Cirstea, het nummer 96 van de wereld. In haar derde finale van het jaar haalde de Belgische het met 6-2, 4-6, 6-4. Dankzij de zege komt Van Uytvanck al zeker weer in de top 50 van de wereld.

She's the #TashkentOpen Champion 🏆@AlisonVanU clinches it, 6-2, 4-6, 6-4 over Cirstea. pic.twitter.com/UTa6ZpPKrQ WTA(@ WTA) link

De partij duurde maar liefst 2 uur en 25 minuten. Van Uytvanck en Cirstea speelden al twee keer eerder tegen elkaar. De Roemeense won zowel in 2017 in het Oostenrijkse Linz (6-3, 7-5) als in 2014 in het Amerikaanse New Haven (6-3, 6-2).

“Het was een moeilijke partij en ik speelde niet super”, reageerde Van Uytvanck, die vijf matchballen nodig had. “Ik tril nog na van het zinderende einde. Ik ben heel blij gewonnen te hebben. Zij begon in de tweede set stevig te spelen en ik had het sindsdien niet onder de markt. Ik knokte toen punt per punt. Het was heel zwaar, maar finaal haalde ik het.”

Van Uytvanck won eerder al vier WTA-toernooien. Dit jaar mocht de Grimbergse al een keer vieren: eind februari verlengde ze haar titel in Boedapest. In 2017 was ze de beste in Québec, in 2013 won ze het 125-toernooi van Taipei. Op de erelijst van Sorana Cirstea staat voorlopig één toernooizege. In 2008 was ze al eens de beste in Tasjkent. Vorig jaar ging de eindzege in Oezbekistan naar de Russische Margarita Gasparyan.