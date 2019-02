Van Uytvanck verlengt haar titel in Boedapest na driesetter DMM

24 februari 2019

19u49 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA-50) heeft haar titel op het WTA-toernooi in Boedapest (hardcourt/250.000 dollar) met succes verdedigd. Het Belgische topreekshoofd nam in de finale in drie sets de maat van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-81). Voor Van Uytvanck is het de vierde WTA-overwinning in evenveel finales.

De 24-jarige Grimbergse ging in de eerste set kopje onder en verloor die met 1-6. Vondrousova, het achtste reekshoofd in Boedapest, mocht bij 4-5 in de tweede set serveren voor de wedstrijd. Maar Van Uytvanck ging door de opslag van de negentienjarige Servische en stoomde door naar setwinst. In de derde set ging "Ali" door op haar elan. Na exact twee uur tennis stonden de 1-6, 7-5 en 6-2 setstanden op het scorebord.

Vorig jaar won Van Uytvanck het hardcourttoernooi in de Hongaarse hoofdstad door de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA-30) met 6-3, 3-6 en 7-5 te verslaan. Van Uytvanck verloor nog nooit wanneer ze in een WTA-finale aantrad, en deed in Boedepast die knappe statistiek alle eer aan. Het is de vierde WTA-zege van onze landgenote, die vorig jaar in Boedapest en verder ook in Québec (2017) en Taiwan (2013) won. Vondrousova won in 2017 het toernooi in het Zwitserse Bienne.