Van Uytvanck treft kwalificatiespeelster in eerste ronde WTA Bronx Redactie

18 augustus 2019

12u04

Bron: Belga 0 Tennis Een week voor de start van de US Open is Alison Van Uytvanck (WTA 63) de enige Belgische op de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Bronx, een buitenwijk van New York (hardcourt/250.000 dollar). De Belgische nummer twee ontmoet in de eerste ronde één van de zes kwalificatiespeelsters.

Van Uytvanck staat rechtstreeks op de hoofdtabel van de US Open, net als Elise Mertens (WTA 23). De overige Belgische vrouwen - Kirsten Flipkens (WTA 107), Ysaline Bonaventure (WTA 111), Greet Minnen (WTA 120) en Yanina Wickmayer (WTA 159) - werken vanaf maandag de kwalificaties af op Flushing Meadows. Bij de mannen is dat ook het geval voor Kimmer Coppejans (ATP 138) en Ruben Bemelmans (ATP 186). David Goffin (ATP 19), die straks de finale speelt van het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati, is als enige Belg rechtstreeks geplaatst.

Het dubbelpaar Sander Gille/Joran Vliegen speelt deze week het ATP-toernooi in Winston-Salem (hard/717.955 dollar). Ze openen met een duel tegen de Nederlanders Robin Haase en Wesley Koolhof.

Meer over WTA

sportdiscipline

tennis

sport

ATP