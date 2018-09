Van Uytvanck struikelt in eerste ronde Seoel, Flipkens stoot door DMM

18 september 2018

09u22

Alison Van Uytvanck (WTA 51) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in Seoel. Kirsten Flipkens (WTA 57) bereikte wel eenvoudig de volgende ronde.



Van Uytvanck, het vijfde reekshoofd, verloor in de eerste ronde tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 53) in drie sets: 3-6, 7-5 en 7-5. De wedstrijd nam 2 uur en 21 minuten in beslag. In de volgende ronde wacht voor Tomljanovic Tamara Zidansek (WTA 72). De Sloveense haalde het van haar landgenote Polona Hercog (WTA 78) in 6-1 en 6-3.

Flipkens rekende zonder problemen af met de Zuid-Koreaanse wildcard Sohyun Park (zonder klassering) in twee sets: 6-0 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 4 minuten. De 32-jarige Kempense, het achtste reekshoofd, treft in de volgende ronde Evgeniya Rodina (WTA 84). De Russin versloeg in haar opener de Servische Dejana Radanovic (WTA 201) in tweemaal 6-1.

