Van Uytvanck staat in de tweede ronde in Rosmalen Redactie

11 juni 2019

13u46

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 55) heeft zich, ten koste van de Chinese Yafan Wang (WTA 57), geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in Rosmalen. Van Uytvanck haalde het na twee uur en drie minuten in twee sets (7-6 (7/4) en 6-3).

In de tweede ronde treft Van Uytvanck, het negende reekshoofd, de Kazachse kwalificatiespeelster Elena Rybakina (WTA 134). Zij versloeg in haar eerste duel de Amerikaanse qualifier Varvara Lepchenko (WTA 127) in twee korte sets (6-1 en 6-2).

Naast Van Uytvanck komen nog vier Belgische vrouwen in actie in Rosmalen. Derde reekshoofd Elise Mertens (WTA 21) krijgt in de eerste ronde de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 52) tegenover zich. En qualifier Ysaline Bonaventure (WTA 120) komt de baan op tegen de Franse 'lucky loser' Fiona Ferro (WTA 95).

Greet Minnen (WTA 139) en Kirsten Flipkens (WTA 69) plaatsten zich al voor de tweede ronde. Minnen won maandag in twee sets (7-5 en 6-4) van de Duitse Mona Barthel (WTA 88). In de tweede ronde woensdag treft ze de Russische Margarita Gasparyan (WTA 63). Flipkens rekende dinsdag in drie sets (6-3, 3-6 en 6-1) af met de Servische Aleksandra Krunic (WTA 66). De wedstrijd was een heruitgave van de finale van vorig jaar in Rosmalen. Toen won Krunic in drie sets. Flipkens ontmoet in de tweede ronde de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 32).

Bij de mannen staat met David Goffin (ATP 33) slechts één Belg op de hoofdtabel. De Luikenaar treft later vandaag tijdens de eerste ronde van het ATP-toernooi in Rosmalen (gras/635.750 euro) de Spaanse qualifier Alejandro Davidovich Fokina (ATP 129).

