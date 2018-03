Van Uytvanck sneuvelt in tweede ronde in Miami - Prijzengeld Roland Garros nadert 40 miljoen Redactie

22 maart 2018

18u13

Bron: ANP/Belga

Alison Van Uytvanck (WTA 51) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van het WTA-toernooi in Miami (hardcourt/8.648.508 dollar). Onze landgenote moest na een kleine twee uur met 6-3, 7-6 (7/4) de duimen leggen voor de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 32). In de eerste ronde had Van Uytvanck de maat genomen van de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 73).

Naast Van Uytvanck staan ook Elise Mertens (WTA 21) en Kirsten Flipkens (WTA 71) op de hoofdtabel in Miami. Mertens was vrij in de eerste ronde en wacht in de tweede ronde een confrontatie met de Amerikaanse Bernardo Pera (WTA 105). Flipkens klopte in haar eerste duel de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39) en wacht nu een partij tegen de Britse Johanna Konta (WTA 14). Later vanavond komt Flipkens nog in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Servische Nina Stojanovic neemt ze het op tegen de Russisch-Oekraïense tandem Alla Kudryavtseva/Lyudmyla Kichenok.

Yanina Wickmayer (WTA 109) en Ysaline Bonaventure (WTA 137) sneuvelden in de kwalificaties in Florida.

Prijzengeld Roland Garros nadert 40 miljoen

Het prijzengeld van het grandslamtoernooi op Roland Garros nadert dit jaar 40 miljoen euro. Het gaat om een totaalbedrag van 39,197 miljoen euro. De organisatie van het prestigieuze tennistoernooi in Parijs (27 mei - 10 juni) heeft tot een algehele verhoging besloten om "de ontwikkeling van de sport" te ondersteunen.

Vooral de beloning voor de spelers in het kwalificatietoernooi en voor de tennissers die al vroeg stranden in het hoofdtoernooi laat een flinke stijging zien. Voor vrouwen en mannen zijn de winstpremies gelijk.

De kampioenen ontvangen een bedrag van 2,2 miljoen euro. Dat is een stijging van 4,76 procent ten opzichte van 2017. De finalist gaat met een bedrag van 1,12 miljoen euro naar huis (+5,66 procent).

De verliezers in de eerste ronde houden een bedrag over van 40.000 euro. Dat is 14,29 procent meer dan vorig jaar. Spelers die in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi worden uitgeschakeld ontvangen 6000 euro (+20 procent), in de tweede ronde 11.000 euro (+22,22 procent) en in de derde ronde 21.000 euro (+16,67 procent).

