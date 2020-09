Van Uytvanck sneuvelt in achtste finales op WTA-toernooi Istanboel Redactie

10 september 2020

16u37

Bron: Belga 1 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 60) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Istanboel.

De 26-jarige Grimbergse, het zesde reekshoofd, verloor in de achtste finales tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 92) in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 31 minuten.

Greet Minnen (WTA 107) kon zich gisteren al niet plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) in Istanboel, na een nederlaag tegen de Tsjechische kwalificatiespeelster Tereza Martincova (WTA 136) in twee sets (7-6 (7/5) en 6-3).

Minnen en Van Uytvanck zijn in Istanboel wel nog aan zet in de tweede ronde (kwartfinales) in het dubbelspel. De Belgische tandem treft daarin de Amerikaanse Kaitlyn Christian en Mexicaanse Giuliana Olmos, die het derde reekshoofd vormen.