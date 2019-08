Van Uytvanck rukt op naar finale in Karlsruhe - Thiem wint in Oostenrijk voor eigen volk Redactie

03 augustus 2019

Van Uytvanck rukt op naar finale in Karlsruhe

Alison Van Uytvanck (WTA 65) heeft zich geplaatst voor de finale op het WTA-toernooi in het Duitse Karlsruhe (gravel/125.000 dollar).

De 25-jarige Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, klopte in de halve finales de Spaanse Paula Badosa (WTA 101) in twee felbevochten sets: 7-6 (7/3) en 7-6 (8/6). De wedstrijd duurde 2 uur en 1 minuut. Van Uytvanck gaat op zoek naar haar vijfde eindzege. Dit jaar verlengde ze al haar titel in Boedapest. In de finale wacht de winnares van het duel tussen de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 132) en de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA 223).

Van Uytvanck herhaalt prestatie van enkelspel niet en grijpt met Minnen naast dubbelfinale het duo kon zich niet plaatsen voor de finale van het dubbelspel in Karlsruhe. De Belgische tandem verloor in de halve finales tegen de Chinezen Xinyun Han en Yue Yuan in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 12 minuten.

Goffin tegen Guido Pella in eerste ronde in Montréal

David Goffin (ATP 18) neemt het komende week in de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi in het Canadese Montréal (hard/6.338.885 dollar) op tegen de Argentijn Guido Pella (ATP 24).

De 28-jarige Luikenaar is het vijftiende reekshoofd in de Rogers Cup. In zijn drie vorige duels tegen de Argentijn trok hij telkens aan het langste eind. In juni, op het grastoernooi in het Duitse Halle, was onze landgenoot nog met twee keer 6-1 te sterk.

Goffin is onze enige landgenoot in Montréal. Vorige week startte hij zijn Amerikaanse Tour met een nederlaag tegen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 77) in Washington.

Thiem steekt eindelijk eerste eindzege op zak in eigen Oostenrijk

Dominic Thiem (ATP 4) heeft het ATP-toernooi in het Oostenrijkse Kitzbühel (gravel/524.340 euro) op zijn naam geschreven. De thuisspeler klopte zaterdag in de finale de Spanjaard Albert Ramos Viñolas (ATP 69) in twee sets: 7-6 (7/0) en 6-1. De partij duurde 1 uur en 41 minuten.

Thiem ging in Oostenrijk op zoek naar zijn veertiende ATP-titel, zijn eerste in Kitzbühel. In 2014 bereikte de 25-jarige Thiem er al een keer de finale, maar hij verloor toen van David Goffin. De 31-jarige Ramos Viñolas maakte jacht op zijn derde ATP-titel, na triomfen in Båstad (2016) en recent in Gstaad.