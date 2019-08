Van Uytvanck rukt op naar finale in Karlsruhe - Goffin tegen Pella in eerste ronde in Montréal Redactie

03 augustus 2019

16u22

Bron: Belga 0

Van Uytvanck rukt op naar finale in Karlsruhe

Alison Van Uytvanck (WTA 65) heeft zich geplaatst voor de finale op het WTA-toernooi in het Duitse Karlsruhe (gravel/125.000 dollar).

De 25-jarige Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, klopte in de halve finales de Spaanse Paula Badosa (WTA 101) in twee felbevochten sets: 7-6 (7/3) en 7-6 (8/6). De wedstrijd duurde 2 uur en 1 minuut. Van Uytvanck gaat op zoek naar haar vijfde eindzege. Dit jaar verlengde ze al haar titel in Boedapest. In de finale wacht de winnares van het duel tussen de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 132) en de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA 223).

Ook in het dubbelspel zit Van Uytvanck in de halve finales. Ze vormt een duo met haar vriendin Greet Minnen, van wie ze won in de eerste ronde van het enkeltoernooi. Voor een plaats in de finale nemen ze het op tegen het Chinese duo Xinyhun Han en Yue Yuan.

Goffin tegen Guido Pella in eerste ronde in Montréal

David Goffin (ATP 18) neemt het komende week in de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi in het Canadese Montréal (hard/6.338.885 dollar) op tegen de Argentijn Guido Pella (ATP 24).

De 28-jarige Luikenaar is het vijftiende reekshoofd in de Rogers Cup. In zijn drie vorige duels tegen de Argentijn trok hij telkens aan het langste eind. In juni, op het grastoernooi in het Duitse Halle, was onze landgenoot nog met twee keer 6-1 te sterk.

Goffin is onze enige landgenoot in Montréal. Vorige week startte hij zijn Amerikaanse Tour met een nederlaag tegen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 77) in Washington.