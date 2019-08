Van Uytvanck opent tegen jonge Russin op WTA Bronx Redactie

19 augustus 2019

12u30 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 66) treft in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Bronx (hardcourt/250.000 dollar) de Russische qualifier Anastasia Potapova (WTA 76).

Het is het eerste duel tussen beide speelsters. De 18-jarige Russin schopte het dit jaar tot twee halve finales, in het Letse Jurmala en in Boedapest. Als Van Uytvanck wint, wacht in de tweede ronde de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 38) of de Chinese Yafan Wang (WTA 50).

Van Uytvanck is de enige Belgische op het toernooi in de buitenwijk van New York. Volgende week gaat de US open van start.