Van Uytvanck niet naar kwartfinale Rosmalen - Goffin opent in Normandië - Nadal geeft forfait voor Queen's LPB/SVL

13 juni 2018

19u33

Van Uytvanck niet naar kwartfinale Rosmalen

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/250.000 dollar). Van Uytvanck, het zesde reekshoofd, verloor in de tweede ronde van de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 81) in drie sets. Het werd 3-6, 7-6 (7/4), 6-2 na twee uur tennis. In de kwartfinale neemt de 20-jarige Kuzmova het op tegen de Duitse Antonia Lottner (WTA 148) of Elise Mertens (WTA 15), het tweede reekshoofd. Dinsdag plaatste Mertens zich voor de achtste finale door in de eerste ronde de Sloveense Polona Hercog (WTA 64) in twee sets te verslaan met 6-2, 6-4.

Marion Bartoli maakt geen comeback

Marion Bartoli keert niet terug in het tenniscircuit. Dat maakte de Franse ex-winnares van Wimbledon (2013) bekend op Twitter. Bartoli werkte aan haar comeback, maar ondervond tijdens de trainingen opnieuw last aan haar rechterschouder.

"Tot mijn grote teleurstelling moet ik helaas mijn poging om terug te keren in het proftennis stopzetten", schrijft Bartoli op Twitter. "De noodzakelijke toename van het aantal trainingen om mijn oude niveau te halen, veroorzaakt opnieuw pijn aan mijn rechterschouder. Ik zal nu de tijd nemen om na te denken over de verschillende professionele projecten die me zijn aangeboden. Maar ik heb wel veel zin om alles wat het proftennis me heeft bijgebracht over te dragen aan iemand en zou dus graag een speler of speelster willen coachen."

Bartoli verliet in augustus 2013, nauwelijks een maand na haar eindzege op Wimbledon, het professionele tenniscircuit. Ze liep nadien een ernstig virus op en vermagerde fors. Begin 2016 woog ze op een bepaald moment amper 45 kilogram. Op het moment dat ze Wimbledon won, woog ze nog 68 kilogram. Eind 2016 was Bartoli opnieuw gezond en nam ze deel aan de marathon van New York. Ze speelde ook nog diverse tennistoernooien voor ex-speelsters en wilde haar comeback maken in het proftennis, maar daar beslist haar rechterschouder nu dus anders over.

Flipkens naar halve finales in het dubbelspel in Rosmalen

Kirsten Flipkens heeft zich woensdag samen met de Nederlandse Kiki Bertens geplaatst voor de halve finales in het dubbelspel van het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen.

Flipkens en Bertens, het tweede reekshoofd in het dubbelspel, versloegen in de kwartfinales de Nederlanders Arantxa Rus en Eva Wacanno in twee sets: 6-0 en 6-3. De wedstrijd duurde amper 53 minuten. In de halve finales nemen Flipkens en Bertens het op tegen ofwel de Australiërs Ellen Perez en Jessica Moore ofwel de Britse Anna Smith en de Zwitserse Xenia Knoll, het vierde reekshoofd.

Ook Elise Mertens is actief in het dubbeltoernooi in Rosmalen. Zij treft met de Nederlandse Demi Schuurs in de kwartfinales de Russische Veronika Kudermetova en de Wit-Russische Aryna Sabalenka of de Kroatische Darija Jurak en de Zweedse Cornelia Emily Lister.

Goffin opent grasseizoen in Normandië

David Goffin (ATP 9) heeft ervoor gekozen zijn voorbereiding op Wimbledon (2-15 juli) te starten op de Open Deauville Trouville (13-16 juni), een exhibitietoernooi dat op poten werd gezet door de Fransman Michael Llodra.

"Na Roland Garros (waar Goffin er in de achtste finales uit ging, nvdr) is het altijd lastig van ondergrond veranderen", legde Goffin uit op de website van de organisatie. "Je moet je altijd goed voorbereiden en fysiek hard werken. Op gras moet je andere spieren gebruiken. Ik hou ervan om in het begin van de week hard te trainen, om dan op het einde van de week mijn wedstrijden te spelen. Het programma op de Open Deauville Trouville is dan ook ideaal."

Goffin profiteerde van de knieblessure van Jo-Wilfried Tsonga om te kunnen spelen in Deauville Trouville. Hij liet zo de toernooien in Stuttgart en Rosmalen deze week links liggen. Het toernooi in Normandië maakt deel uit van het Circuit National des Grands Tournois (CNGT), een Franse amateurcompetitie.

De 27-jarige Goffin behaalde twee keer de achtste finales op Wimbledon (2015 en 2016). Een grandslamzege is momenteel geen doel. "Ik wil progressie maken", liet de Luikenaar optekenen. "Ik wil zover mogelijk geraken tijdens de toernooien en plaatsen winnen op de ATP-ranking. Ik probeer zowel fysiek als technisch sterker te worden en hoop in de verre toekomst wel eens een grandslamtoernooi te winnen. We zullen nog wel zien of dat ooit zal lukken."

Na het toernooi in Deauville Trouville vervolgt Goffin zijn voorbereiding op Wimbledon op het toernooi van Queen's in Londen (18-24 juni).

Federer wint eerste wedstrijd op gras

Roger Federer (ATP 2) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales op het ATP-toernooi in het Duitse Stuttgart.

Federer, die in de eerste ronde vrijgesteld was, versloeg in de tweede ronde de Duitser Mischa Zverev (ATP 54) in drie sets met 3-6, 6-4 en 6-2. In de kwartfinales neemt Federer het op tegen de Indiër Prajnesh Gunneswaran (ATP 169) of de Argentijn Guido Pella (ATP 75). Als de Zwitser in Stuttgart de finale haalt, stoot hij de Spanjaard Rafael Nadal van de leidersplaats in de ATP-ranking.

Het was de eerste wedstrijd voor de 36-jarige Federer sinds 24 maart. Toen verloor hij in de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi in Miami van de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 150) in drie sets. Federer liet nadien het gravelseizoen links liggen om zich voor te bereiden op Wimbledon, waar hij voor een negende titel gaat.

Er staan geen Belgen op de hoofdtabel in Stuttgart. Ruben Bemelmans (ATP 110) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde.

Rafael Nadal geeft forfait voor Queen's

Rafael Nadal speelt volgende week niet mee op het grastoernooi van Queen's in Londen. De Spanjaard last een extra rustperiode in na zijn elfde titel op Roland Garros. "Queen's is een prachtig event. Ik won er de titel in 2008 en heb er mooie herinneringen aan. Ik wilde dit jaar terugkeren maar het is een lang gravelseizoen geweest. Na overleg met mijn dokters heb ik besloten naar mijn lichaam te luisteren", laat de nummer 1 van de wereld woensdag weten.

Ondanks het forfait van Nadal heeft de organisatie nog een heel mooi deelnemersveld om het publiek te lokken. Onder meer David Goffin, Juan Martin del Potro, Grigor Dimitrov, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Marin Cilic en titelverdediger Feliciano Lopez zegden hun deelname toe. Andy Murray, al lange tijd out door blessureleed, twijfelt nog.