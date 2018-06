Van Uytvanck neemt het in tweede ronde van Mallorca op tegen Amerikaanse Sofia Kenin Redactie

19 juni 2018

14u22

Bron: Belga 0 Tennis De 19-jarige Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 91) is in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Mallorca (gras/250.000 dollar) de tegenstandster van Alison Van Uytvanck (WTA 44).

Kenin rekende in haar eerste ronde na een dikke twee uur tennis in drie sets (6-3, 3-6 en 6-3) af met de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 65). Van Uytvanck was gisteren in drie sets (3-6, 6-4 en 6-2) te sterk voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 43). Het wordt de derde ontmoeting tussen beide vrouwen. Van Uytvanck won beide vorige duels.

Gisteren werden Ysaline Bonaventure (WTA 118) en Maryna Zanevska (WTA 158) beiden uitgeschakeld in de tweede en laatste kwalificatieronde.