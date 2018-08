Van Uytvanck nadat Chinese haar probeerde om te kopen: "Ik wil dat deze sport op alle vlakken proper blijft" YP

12 augustus 2018

23u12

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck heeft vanavond via haar sociale mediakanalen gereageerd op de schorsing van de Chinese Peng Shuai. "Ik wil dat deze sport op alle vlakken proper blijft," postte de Belgische nummer twee op Facebook en Twitter.

Peng kreeg van de Tennis Integrity Unit (TIU) een schorsing van zes maanden en een geldboete van 10.000 dollar opgelegd omdat ze in 2017 zou geprobeerd hebben om Alison Van Uytvanck, haar toenmalige dubbelpartner te dwingen zich terug te trekken uit Wimbledon.

"Het gebeurde tijdens de kwalificaties. Mijn voormalige coach Alain De Vos en ik werden dag en nacht gestalkt door Peng Shuai. Ze wilde dat ik me terugtrok uit het dubbelspel, zodat ze met een andere partner zou kunnen aantreden", verklaarde Van Uytvanck. "Ze wilde met Mirza spelen, terwijl de deadline voor de inschrijvingen al voorbij was. Mijn ex-coach heeft de TIU ingelicht. Zij hebben in alle discretie een onderzoek gevoerd. De commissie heeft op basis van bewijs de beslissing genomen om over te gaan tot schorsing. Al toen ik nog een klein meisje was, betekende tennis alles voor mij. Daarom wil ik dat deze sport op alle vlakken proper blijft."

De TIU reageerde op de zaak in een officiële verklaring. "Peng gebruikte dwingende middelen en bood de mogelijkheid tot een financiële vergoeding aan in ruil voor het terugtrekken van haar partner uit het dubbelspel bij de vrouwen op Wimbledon 2017," verklaarde de TIU. "Hoewel het aanbod werd geweigerd en Peng Shuai niet heeft deelgenomen aan het toernooi, is het anti-corruptieprogramma van het tennis geschonden."

De 32-jarige Peng kreeg een schorsing van zes maanden, waarvan drie met uitstel, en een geldboete van 10.000 dollar, waarvan 5.000 met uitstel, op voorwaarde dat ze geen inbreuken op de anti-corruptiecode meer pleegt. Peng zou vanaf 8 november 2018 opnieuw mogen tennissen.

De TIU meldde ook dat Pengs voormalige trainer, de Fransman Bertrand Perret, ook voor drie maand geschorst wordt voor zijn rol in de zaak.

Alison Van Uytvanck moest zaterdag wegens ziekte opgeven in de eerste kwalificatieronde van het toernooi van Cincinnati.

This is what happened during the qualifications of Wimbledon 2017.🎾 #honest #tennis #keepthissportclean pic.twitter.com/mm3l6FVcH7 Alison Van Uytvanck(@ AlisonVanU) link