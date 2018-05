Van Uytvanck naar tweede ronde in Rome - Tsonga geeft forfait voor Roland Garros - Coach rekent op Serena Williams voor Roland Garros Redactie

14 mei 2018

16u20

Alison Van Uytvanck naar tweede ronde in Rome

Opnieuw Belgisch succes op het graveltoernooi in Rome. Na David Goffin stoot ook Alison Van Uytvanck (WTA 49) door. In de eerste ronde won ze tegen de Australische Samantha Stosur (WTA 60). De Vlaams-Brabantse haalde het in drie sets: 6-7, 6-3, 6-2.

In de volgende ronde wacht Van Uytvanck een grotere uitdaging tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2), dit jaar winnares van de Australian Open.

Coach rekent op Serena Williams voor Roland Garros

Serena Williams doet over twee weken mee aan Roland Garros. Dat is tenminste de verwachting van haar coach Patrick Mouratoglou. "Serena wil aan Roland Garros meedoen om te winnen. Of ze dat kan? Serena kan alles bereiken, daar ben ik na zes jaar samenwerking wel zeker van", aldus Mouratoglou.

Williams speelde dit jaar nog geen wedstrijd op gravel. De 23-voudig grandslamkampioene meldde zich af voor de toernooien van Madrid en Rome. De 36-jarige Amerikaanse maakte in maart de rentree op de tennisbaan nadat ze in september was bevallen.

"Na de zwangerschap moet Serena haar lichaam opnieuw 'opbouwen'. Ze is nog niet waar ze wil zijn", vervolgde Mouratoglou. "Ze wil nog beter worden dan ze al was. Op Roland Garros wil ze opnieuw spelen om te winnen. Ze maakt enorme vorderingen en slaat momenteel opnieuw goed tegen de bal."

Jo-Wilfried Tsonga geeft forfait voor Roland Garros

De Franse tennisfans zullen het dit jaar zonder publiekslieveling Jo-Wilfried Tsonga moeten stellen op Roland Garros. De 33-jarige Fransman zegde vandaag zijn deelname voor het grandslamtoernooi in Parijs af omdat hij nog onvoldoende hersteld is van een ingreep aan de knie begin april.

"Ondanks al mijn inspanningen om op tijd fit te geraken, moet ik jammer genoeg forfait geven voor het toernooi van Lyon en Roland Garros. Ik ben uiteraard heel ontgoocheld maar ik zal beide toernooien wel bijwonen als toeschouwer", zegt Tsonga, de nummer 37 van de wereld.

De Fransman haalde voor eigen publiek twee keer de halve finales aan de Porte d'Auteuil, in 2013 en 2015. Vorig jaar werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Argentijn Renzo Olivo.

Federer opnieuw nummer 1 van de wereld, Goffin blijft tiende

Roger Federer mag zich opnieuw het nummer 1 van de wereld noemen. De Zwitser lost vandaag op de ATP-ranking Rafael Nadal af.

Nadal sneuvelde afgelopen week als titelverdediger in de kwartfinales van het toernooi in Madrid. De punten die de Spanjaard daardoor verliest, kosten hem de eerste plaats ten opzichte van Federer. De Zwitser past net zoals vorig jaar voor het gravelseizoen en kwam dus zelf niet in actie. Voor de 36-jarige Federer is het zijn 309e week aan de kop van het ATP-klassement, een absoluut record.

De Duitser Alexander Zverev won het Masters 1.000 toernooi in Madrid en blijft derde. De Bulgaar Grigor Dimitrov en de Kroaat Marin Cilic maken de top vijf vol. De Argentijn Juan Martin del Potro behoudt de zesde stek voor Kevin Anderson. Door zijn halve finale in Madrid wipt de Zuid-Afrikaan over de Oostenrijker Dominic Thiem, die in de Spaanse hoofdstad de finale speelde.

David Goffin verloor in Madrid in de derde ronde van de Brit Kyle Edmund en blijft tiende. Deze week is hij aan de slag in Rome. Ruben Bemelmans zakt vijf plaatsen naar nummer 112, Steve Darcis is 161e (-1).

Elise Mertens, zeventiende, levert een plaats in op WTA-ranking

Elise Mertens zakt een positie op de nieuwe wereldranglijst in het vrouwentennis. Ze staat zeventiende. De Limburgse werd afgelopen week uitgeschakeld in de tweede ronde van het hoog aangeschreven graveltoernooi in Madrid. Enkele dagen na haar toernooizege in Rabat botste ze op 's werelds nummer 1 Simona Halep. Deze week zou 22-jarige Mertens aantreden in Rome maar ze zegde af omdat ze onvoldoende is gerecupereerd van een bacteriële infectie.

Alison Van Uytvanck is door het forfait van Mertens de enige Belgische in de Italiaanse hoofdstad. Van Uytvanck, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel knokte, zakt maandag wel twee plaatsen naar nummer 49.

Kirsten Flipkens gaat twee banken vooruit en is 70e. Yanina Wickmayer wint een plaatsje en staat opnieuw (net) in de top honderd.

Bovenaan de WTA-ranking behoudt Halep de eerste plaats voor de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbine Muguruza. De Tsjechische Petra Kvitova wipt dankzij haar toernooizege in Madrid van de tiende naar de achtste plek. Ook de Nederlandse Kiki Bertens, verliezend finaliste, doet een goede zaak. Zij stijgt vijf posities naar nummer 15.