Van Uytvanck naar kwartfinales Poitiers - Bemelmans strandt in openingsronde in Bazel Redactie

14u51

Bron: Belga 0 Photo News Vorige week was Van Uytvanck aan de slag in Luxemburg.

Alison Van Uytvanck (WTA 79) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het ITF-toernooi in het Franse Poitiers.

Op het Franse hardcourt (indoor) was Van Uytvanck, het vierde reekshoofd, in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de Oekraïense kwalificatiespeelster Katarina Zavatska (WTA 250). Na 1 uur en 14 minuten gaf het scorebord de 6-3, 6-2 setstanden aan.

Bij de laatste acht kijkt Van Uytvanck de winnares van het duel tussen de Française Pauline Parmentier (WTA 82) en de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 129) in de ogen. Pera schakelde dinsdag Maryna Zanevska (WTA 147) uit in de openingsronde. Yanina Wickmayer (WTA 111) won haar openingsmatch met 6-1, 4-6 en 6-2 tegen de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 146). In de volgende ronde treft 'Wicky' de Turkse Basak Eraydin (WTA 172).

Zanevska door in dubbelspel

Maryna Zanevska heeft zich geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel.

Aan de zijde van de Georgische Oksana Kalashnikova versloeg Zanevska in de kwartfinales het Georgisch-Britse duo Sofia Shapatava/Emily Webley-Smith met 6-0, 1-6 en 11/9. De wedstrijd duurde 1 uur. In de halve finales ontmoeten Zanevska en Kalashnikova ofwel de Montenegrijns-Poolse tandem Danka Kovinic/Katarzyna Piter ofwel het Roemeens-Duitse duo Mihaela Buzarnescu/Nicola Geuer.

In het enkelspel strandde Zanevska (WTA 147) dinsdag in de openingsronde. Ze verloor van de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 129). Yanina Wickmayer (WTA 111) won wel haar openingsmatch tegen de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 146).

Later op de dag komt Wickmayer nog in actie in de kwartfinales van het dubbeltoernooi.

Bemelmans meteen uitgespeeld in Bazel

Photo News Bemelmans speelde vorige week nog de halve finale in Antwerpen.

Ruben Bemelmans (ATP 84) is er woensdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Zwitserse Bazel.

De 29-jarige Bemelmans verloor in de eerste ronde in drie sets van de even oude Fransman Adrian Mannarino (ATP 28): 7-6 (7/0), 4-6 en 6-1 na 2 uur en 3 minuten. Vorige week schopte de Limburger het nog tot in de halve finales op de European Open in Antwerpen. In de tweede ronde treft zevende reekshoofd Mannarino het 18-jarige Canadese talent Denis Shapovalov (ATP 49).

Later op de dag werkt derde reekshoofd David Goffin (ATP 10) zijn tweederondepartij af tegen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon (ATP 57). Dinsdag was de Luikenaar met 6-2 en 7-5 te sterk voor de Duitse qualifier Peter Gojowczyk (ATP 69).

Photo News

Wozniacki naar halve finales

Caroline Wozniacki (WTA 6) mag zich opmaken voor de halve finales van de WTA Finals (hard/7 miljoen dollar). De Deense boekte vandaag in Singapore haar tweede zege in evenveel groepswedstrijden, en omdat in dezelfde rode groep de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) de eerste set (7-6 (9/7)) won in haar duel tegen de Française Carolina Garcia (WTA 8), mag Wozniacki naar de laatste vier.

Wozniacki klopte de Roemeense Simona Halep (WTA 1) makkelijk met 6-0 en 6-2. Maandag in haar eerste wedstrijd was ze ook al veel te sterk (6-2 en 6-0) voor Svitolina.

In de witte groep is de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3) na zeges tegen de Amerikaanse Venus Williams (WTA 5) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 2) al zeker van een stek in de halve finales.

Photo News Wawrinka met coach Magnus Norman

Wawrinka breekt met trainer

Stan Wawrinka moet op zoek naar een nieuwe trainer. De samenwerking met zijn Zweedse coach Magnus Norman wordt na ruim vier jaar immers stopgezet, zo maakten beide partijen vandaag bekend.

Onder leiding van Norman won Wawrinka drie grandslamtoernooien: de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016). Op de wereldranglijst bereikte hij de derde plaats, een positie lager dan Norman zelf ooit haalde. Die won zelf nooit een grandslam.

"Ik wil Magnus bedanken voor de vier bijzondere jaren die we samen hebben beleefd", zegt de 32-jarige Wawrinka in een persbericht. "Ik zal altijd dankbaar zijn voor de tijd en het werk dat hij in mij investeerde om mij sterker te maken en een drievoudig grandslamwinnaar te laten worden. Hij was niet alleen een lid van mijn team maar ook van mijn familie."

Norman (41) legt uit dat hij meer tijd met zijn naasten wil doorbrengen. "Ik heb twee jonge kinderen thuis en nu is de tijd gekomen om meer bij hen te zijn. Ik had mij geen betere speler kunnen wensen om mee te werken en dit is dus ook een van de moeilijkste beslissingen die ik al heb moeten nemen."

Voor Wawrinka was 2017 een seizoen met twee gezichten. Hij haalde de finale op Roland Garros en de halve finale op de Australian Open. Maar sinds zijn uitschakeling in de eerste ronde van Wimbledon begin juli speelde hij geen enkele wedstrijd meer door een knieblessure. Er volgde een operatie waardoor Wawrinka zijn titel op de US Open niet kon verdedigen. Eind december plant Wawrinka een comeback tijdens een exhibitietoernooi in Abu Dhabi.