Van Uytvanck naar halve finale in Tasjkent - Gille en Vliegen bereiken halve finale in Zhuhai

26 september 2019

15u10

Van Uytvanck naar halve finale in Tasjkent

Alison Van Uytvanck (WTA 61) heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tasjkent (hard/250.000 dollar). Onze landgenote klopte in de kwartfinale de Française Pauline Parmentier (WTA 127) in twee sets: 6-2, 6-4. De partij duurde 1u18'. Van Uytvanck, derde reekshoofd, treft in de halve finale de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 80), die het Slovaakse eerste reekshoofd Viktoria Kuzmova (WTA 56) uitschakelde met 6-3, 6-4. Kuzmova schakelde in de eerste ronde Greet Minnen (WTA 124) uit.

Gille en Vliegen hebben ticket voor halve finales Zhuhai beet

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Chinese Zhuhai (hard/931.335 dollar). De Limburgers, die het vierde reekshoofd vormen, versloegen in de kwartfinale de Chinezen Mao-Xin Gong en Ze Zhang, die een wildcard kregen, in twee sets: 6-3, 6-4. De partij duurde 58 minuten. In de halve finale wachten de Duitser Dominik Köpfer en de Zuid-Koreaan Woo Kwon Soon. Zij verrasten de eerste reekshoofden, de Nederlander Jean-Julien Rojer en de Roemeen Horia Tecau, met 6-4, 1-6 en 10-5 in de supertiebreak. Aan het enkeltoernooi nemen er geen Belgen deel.

Kyrgios laat Aziatische toernooien schieten

Nick Kyrgios (ATP 27) zal de volgende weken niet aantreden in de reeks tennistoernooien die in Azië op de planning staan. De 24-jarige Australiër kampt met een blessure in de regio van het sleutelbeen en de schouder, opgelopen tijdens de Laver Cup in Genève. "Helaas evolueerde een sleutelbeenblessure die ik op de Laver cup opliep ongunstig en moet ik me terugtrekken uit de 'Asian Swing'", schrijft Kyrgios op Twitter. "Ik keer terug naar Australië om te rusten en te herstellen. Tot weldra.”

Kyrgios was op de Laver Cup aan zet met 'Team Wereld', en verloor er met 13-11 van zijn collega's uit Europa. Hij vloog vanuit Genève wel door naar de Chinese stad Zhuhai, waar hij gisteren in de eerste ronde van het ATP-toernooi echter verloor van de Italiaan Andreas Seppi. Serveren ging in die partij moeizaam vanwege zijn schouderklachten. Hij hoopt in november weer fit te zijn voor de finaleweek van de Davis Cup in Madrid. De Australiër won dit jaar twee ATP-toernooien, in Acapulco en Washington.

Unfortunately a collarbone injury I sustained at Laver Cup has escalated and has forced me to pull out of the Asian swing, I’ll be heading back to Australia to rest and recover. See you all soon 🙏🏽❤️ Nicholas Kyrgios(@ NickKyrgios) link