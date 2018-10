Van Uytvanck grijpt naast derde WTA-finale - Djokovic moeiteloos naar finale Shanghai - Flipkens speelt finale dubbelspel in Linz LPB

13 oktober 2018

19u49

Bron: Belga

Flipkens speelt finale dubbelspel

Kirsten Flipkens speelt morgen de finale van het dubbelspel in Linz (250.000 dollar). In haar halve finale won ze zaterdag aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson met tweemaal 6-2 van de Oekraïense Ludmyla Kichenok en de Sloveense Katarina Srebotnik. Na 1 uur en 2 minuten was het al afgelopen.

Kichenok en Srebotnik vormden nochtans het tweede reekshoofd op het hardcourt in Oostenrijk. Flipkens en Larsson werden een plaats lager ingeschat. In de finale geven ze de eerste reekshoofen partij. Dat zijn de Amerikaanse Raquel Atawo en de Duitse Anna-Lena Grönefeld. Zij plaatsten zich vrijdag al door de Roemeense Irina Bara en de Zwitserse Xenia Knoll met tweemaal 6-3 te verslaan.

Flipkens, 43e op de dubbelranking, kan een vierde WTA-titel in het dubbelspel op haar palmares brengen, een tweede dit seizoen. In april won ze aan de zijde van Elise Mertens in Lugano. In 2017 bracht ze met de Slovaakse Dominika Cibulkova Rosmalen op haar palmares en met Larsson was ze in 2016 al de beste in Seoel. Dit jaar werden Flipkens en Larsson al runner-up in Nürnberg, waar ze ook vorig jaar de finale speelden, en Boedapest. In het enkelspel moet Flipkens het nog steeds met één titel stellen. In 2012 won ze het WTA-toernooi van Quebec. Het palmares van de 30-jarige Larsson is met twee titels in het enkelspel en twaalf in het dubbel rijker gevuld.

Van Uytvanck niet naar finale in Linz

Alison Van Uytvanck (WTA 56) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar).De 24-jarige Belgische verloor in de halve finale tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 32) in twee sets: 6-3, 6-4. De partij duurde 1 uur en 46 minuten.

In de finale wacht voor Giorgi de Duitse de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 119). Die 23-jarige kwalificatiespeelster verraste door de Duitse Andrea Petkovic (WTA-82) met 0-6, 6-4, 6-0 te verslaan. Ze had daar 1 uur en 39 minuten voor nodig.

Van Uytvanck kon zich in het verleden tweemaal voor een WTA-finale plaatsen, die ze telkens won. Dit jaar was ze de beste in Boedapest, in 2017 schreef ze het toernooi van Quebec op haar naam.

Finale in Hongkong tussen Yastremka en Wang

In de finale van het WTA-toernooi in Hongkong (hard/500.000 dollar) kijken de Oekraïense youngster Dayana Yastremska (WTA 102) en de Chinese Qiang Wang (WTA 24) elkaar in de ogen.

Yastremska klopte in haar halve finale de Chinese Shuai Zhang (WTA 40) in twee sets: 7-5, 6-4. Wang rekende af met de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 13) in drie sets: 6-7 (5/7), 6-4, 7-5. De Chinese draaide overuren want zij moest eerst nog haar kwartfinale afwerken tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5). Wang won met 6-2, 6-4.

Het is voor de 18-jarige Yastremska haar eerste WTA-finale. Wang veroverde twee titels, beiden dit jaar: in Nanchang en Guangzhou. De twee speelsters speelden nooit eerder tegen elkaar.

Pliskova treft Garcia in finale Tianjin

De finale van het WTA-toernooi in Tianjin (hard/750.000 dollar) wordt een duel tussen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6) en de Française Caroline Garcia (WTA 16). Pliskova klopte in haar halve finale de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA 329) met 6-2, 6-1. Garcia toonde zich met 6-3, 6-4 te sterk voor Su-Wei Hsieh (WTA 30) uit Taiwan.

De 26-jarige Pliskova maakt jacht op haar twaalfde WTA-titel, de derde dit jaar na Stuttgart en Tokio. Voor de 24-jarige Garcia zou het de zesde titel zijn, de eerste van het seizoen. Pliskova leidt met 3-2 in de onderlinge duels.

Djokovic moeiteloos naar finale in Shanghai

Novak Djokovic (ATP 3) heeft zijn ticket voor de finale van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (hard/7.086.700 dollar) beet. De Serviër klopte de Duitser Alexander Zverev (ATP 5) in de halve finale in twee korte sets: 6-2, 6-1. In de finale wacht mogelijk Roger Federer (ATP 2). Dan moet de Zwitser, het eerste reekshoofd en titelverdediger, in zijn halve finale wel voorbij de Kroaat Borna Coric (ATP 19). Federer won de Shanghai Masters al twee keer, in 2014 en 2017. Voor Djokovic is het de vierde maal dat hij zich in Shanghai plaatst voor de eindstrijd. De vorige drie keer (in 2012, 2013 en 2015) was hij telkens succesvol.