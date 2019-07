Van Uytvanck en Minnen stoten door in dubbelspel in Karlsruhe LPB

31 juli 2019

14u54

Bron: Belga 0

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde (halve finales) van het WTA-toernooi in het Duitse Karlsruhe (gravel/125.000 dollar). Het duo versloeg de Duitse Nicola Geuer en de Slovaakse Dalila Jakupovic in twee sets. Het werd 6-1, 6-3 na 1u03'. In de halve finales wachten de Chinezen Xinyun Han en Yue Yuan of de Russinnen Natela Dzalamidze en Yana Sizikova.

Dinsdag stonden Van Uytvanck (WTA 65) en Minnen (WTA 123) tegenover elkaar in de eerste ronde van het enkelspel. Van Uytvanck versloeg haar vriendin met 6-4, 1-6, 6-1 en stootte door naar de achtste finales. Daarin speelt de Grimbergse tegen de Roemeense qualifier Laura Ioana Paar (WTA 253).