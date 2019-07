Van Uytvanck en Minnen stoten door in dubbelspel in Karlsruhe - Gille en Vliegen blijven winnen LPB

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Oostenrijkse Kitzbühel (gravel/524.340 euro).

De Limburgers, die het vierde reekshoofd vormen, versloegen in de tweede ronde de Boliviaan Hugo Dellien en de Spanjaard David Vega Hernandez. Het werd 5-7, 6-1 en 10/7. Op het einde van de eerste set lag de match een tijd stil door de regen.

Om door te stoten naar de finale, moeten Gille en Vliegen voorbij de winnaars van het duel tussen de Oostenrijkse tandem Olivier Marach/Jurgen Melzer, het eerste reekshoofd, en het Deens-Duitse paar Frederik Nielsen/Tim Puetz.

De voorbije twee weken stapelden de 28-jarige Gille en de 26-jarige Vliegen de zeges op. Ze wonnen zowel de toernooien van Bastad als Gstaad. Het duo schreef ook al dertien Challengertitels op hun naam, waarbij een vorige maand in Bratislava.

Ook Van Uytvanck en Minnen stoten door in dubbelspel

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde (halve finales) van het WTA-toernooi in het Duitse Karlsruhe (gravel/125.000 dollar). Het duo versloeg de Duitse Nicola Geuer en de Slovaakse Dalila Jakupovic in twee sets. Het werd 6-1, 6-3 na 1u03'. In de halve finales wachten de Chinezen Xinyun Han en Yue Yuan of de Russinnen Natela Dzalamidze en Yana Sizikova.

Dinsdag stonden Van Uytvanck (WTA 65) en Minnen (WTA 123) tegenover elkaar in de eerste ronde van het enkelspel. Van Uytvanck versloeg haar vriendin met 6-4, 1-6, 6-1 en stootte door naar de achtste finales. Daarin speelt de Grimbergse tegen de Roemeense qualifier Laura Ioana Paar (WTA 253).