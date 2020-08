Van Uytvanck en Minnen staan in tweede ronde WTA Palermo Redactie

03 augustus 2020

23u36 0 Tennis Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Palermo (202.250 dollar). Onze landgenotes haalden het in hun eerste duel in twee sets (6-4 en 6-4) van de Brits-Duitse tandem Emily Webley-Smith/Vivian Heisen. De partij duurde één uur en 22 minuten.

Het toernooi in Palermo is het eerste WTA-toernooi sinds het coronvirus sinds begin maart een streep door de tenniskalender trok.

Elise Mertens (WTA-23), Alison Van Uytvanck (WTA-57) en Kirsten Flipkens (WTA-77) zijn de Belgen op de hoofdtabel van het enkelspel. Terwijl Mertens en Flipkens in de eerste ronde een kwalificatiespeelster voorgeschoteld krijgen, staat Van Uytvanck meteen voor een loodzware opdracht. Zij werd tegen het Kroatische eerste reekshoofd Petra Martic (WTA-15) uitgeloot. In de tweede ronde is een duel tussen Van Uytvanck en Flipkens mogelijk. Ook Mertens zit in dezelfde tabelhelft. Zij kan Van Uytvanck of Flipkens in de kwartfinales ontmoeten.

Greet Minnen (WTA-104), Ysaline Bonaventure (WTA-120) en Yani na Wickmayer (WTA-145) sneuvelden in de kwalificaties.