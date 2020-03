Van Uytvanck en Bonaventure vlot naar tweede ronde in Lyon Redactie

02 maart 2020

13u48

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (25) en Ysaline Bonaventure (25) hebben zich op het WTA-toernooi van Lyon geplaatst voor de tweede ronde. Beide speelsters klaarden de klus in twee sets.

Van Uytvanck, het vijfde reekshoofd, rekende in de eerste ronde af met de Poolse Katarzyna Kawa (WTA 121) in twee sets: 6-1 en 6-3. De Belgische had een goed uur nodig om zich te plaatsen. In de volgende ronde wacht voor Van Uytvanck de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 143) of Poolse Magdalena Frech (WTA 169).

Ysaline Bonaventure klopte de Oekraïense qualifier Marta Kostyuk (WTA 141) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 21 minuten. Bonaventure treft in de volgende ronde mogelijk Greet Minnen (WTA 103). Dan moet onze landgenote later maandag wel voorbij het Franse derde reekshoofd Caroline Garcia (WTA 46).

Van Uytvanck en Minnen zijn in Lyon ook nog aan zet in het dubbelspel. Het Belgische paar opent tegen de Nederlandse tandem Bibiane Schoofs en Lesley Pattinama Kerkhove.