Van Uytvanck bereikt vlot kwartfinales in Tasjkent - Halep moet geblesseerd opgeven in Wuhan

Alison Van Uytvanck bereikt vlot kwartfinales in Tasjkent

Alison Van Uytvanck (WTA 61) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tasjkent (hard/250.000 dollar).

De 25-jarige Van Uytvanck klopte in de tweede ronde de Roemeense Monica Niculescu (WTA 106) in twee vlotte sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 12 minuten. De Belgische, derde reekshoofd, treft in de kwartfinales de Française Pauline Parmentier (WTA 127) of de Hongaarse Timea Babos (WTA 89).

Ysaline Bonaventure (WTA 123) komt in Tasjkent nog in actie in de tweede ronde, tegen het Roemeense achtste reekshoofd Sorana Cirstea (WTA 96). Van Uytvanck en Minnen spelen samen nog het dubbelspel. In de kwartfinales treffen ze de Sloveense Dalila Jakupovic en de Amerikaanse Sabrina Santamaria, het derde reekshoofd.

Minnen kan eerste reekshoofd net niet verrassen in Tasjkent

Greet Minnen (WTA 124) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tasjkent (hard/250.000 dollar).

De 22-jarige Minnen verloor in de tweede ronde tegen het Slovaakse eerste reekshoofd Viktoria Kuzmova (WTA 56) in drie sets: 5-7, 6-3 en 7-6 (9/7). De partij duurde 2 uur en 12 minuten. Kuzmova neemt het in de volgende ronde op tegen de Poolse Katarzyna Kawa (WTA 129) of de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 80).

Ook Alison Van Uytvanck (WTA 61) en Ysaline Bonaventure (WTA 123) komen in Tasjkent nog in actie in de tweede ronde. Van Uytvanck treft de Roemeense Monica Niculescu (WTA 106), terwijl Bonaventure het Roemeense achtste reekshoofd Sorana Cirstea (WTA 96) in de ogen kijkt.

Samen met Van Uytvanck speelt Minnen nog het dubbelspel. In de kwartfinales treffen ze de Sloveense Dalila Jakupovic en de Amerikaanse Sabrina Santamaria, het derde reekshoofd.

Halep moet met pijn in onderrug strijd staken in Wuhan

Voor Simona Halep (WTA 6) zit het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.828.000 dollar) er in de achtste finales op. De Roemeense staakte tegen Elena Rybakina (WTA 50) uit Kazachstan in de eerste set met een blessure de strijd.

Halep keek in de eerste set tegen een 4-5-achterstand aan toen ze na een backhand kloeg over scherpe pijn in haar onderrug. De voormalige nummer 1 van de wereld kon de partij niet verder zetten en gaf op. Halep rekende eerder in de zestiende finales af met de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 34): 6-3 en 6-2. Het was haar eerste optreden sinds haar uitschakeling in de tweede ronde van de US Open, vorige maand.

Rybakina treft in de kwartfinales de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8) of de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 14).

