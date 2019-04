Van Uytvanck bereikt tweede ronde in Lugano - Darcis overleeft eerste ronde niet in Barletta - Almagro zet punt achter tennisloopbaan Redactie

08 april 2019

17u41

Bron: Belga 0

Van Uytvanck bereikt tweede ronde in Lugano

Alison Van Uytvanck (WTA 52) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Lugano (250.000 dollar). Ze versloeg op het Zwitserse gravel de Tsjechische Tereza Smitkova (WTA 121) in drie sets.Na 1 uur en 46 minuten stond de 6-2, 0-6 en 6-4 eindstand op het bord.

In de achtste finales neemt Van Uytvanck, het vierde reekshoofd, het op tegen de Française Fiona Ferro (WTA 108) of de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 105). De 25-jarige Van Uytvanck is de enige Belgische op de tabel van het Samsung Open in Lugano. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi.

Darcis overleeft eerste ronde niet in Barletta

Steve Darcis (ATP 250) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Italiaanse Barletta (gravel/46.600 euro). De 35-jarige Luikenaar verloor in de eerste ronde na twee uur en elf minuten tennis in drie sets (4-6, 6-2 en 7-6 (7/3)) van de 20-jarige Rus Pavel Kotov (ATP 304).

In de zestiende finales speelt Kotov tegen achtste reekshoofd Gianluca Mager (ATP 175). De 24-jarige Italiaan was vrij in de eerste ronde. Darcis was de enige Belg op de hoofdtabel in Barletta.

Almagro zet punt achter tennisloopbaan

Nicolas Almagro zet een punt achter zijn tennisloopbaan. Dat maakte de 33-jarige Spanjaard via de sociale media bekend. Sinds hij in 2010 tijdens Roland-Garros een zware knieblessure opliep, vond de voormalige nummer negen van de wereld nooit meer zijn oude niveau terug.

Almagro speelde in het ATP-circuit 23 finales, allemaal op gravel. Hij won er 13 van. Zijn laatste toernooizege boekte hij in mei 2016 in het Portugese Estoril.

Vorig jaar speelde Almagro nog vijf toernooien en verloor hij telkens zijn eerste wedstrijd. Dit jaar kwam hij nog niet in actie. Deze week neemt hij voor eigen publiek afscheid op het challengertoernooi in zijn geboortestad Murcia.