Van jongste Grand Slam-winnares tot vermeende valsspeelster: de bewogen carrière van Hingis in woord en beeld Glenn Van Snick

11u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Tennis Na een carrière vol prijzen, records, blessures en incidenten houdt Martina Hingis - 37 intussen - het voor bekeken. Na tweemaal eerder afscheid te hebben genomen van het tenniswereldje, is het deze keer voor écht. Haar deelname aan het dubbeltoernooi van Singapore aan de zijde van Yung-Jan Chan was definitief haar laatste kunststukje - ze werden zopas uitgeschakeld in de halve finale. Een rijkgevulde en bewogen loopbaan van de Zwitserse ex-nummer 1 in woord én beeld.

Martina Hingisová

Martina Hingis komt uit voor Zwitserland, maar ze is de dochter van Tsjecho-Slowaakse ouders. Melanie Molitorová en Karol Hingis verhuisden naar het Alpenland toen Martina acht jaar oud was en nog Hingisová heette. In Zwitserland veranderde ze haar achternaam naar dezelfde als die van haar vader.

Haar voornaam is dan weer afkomstig van Martina Navrátilová, de Amerikaanse tennislegende die ook werd geboren in het voormalige Tsjecho-Slowakije. Hingis had haar liefde voor racket en bal niet van een vreemde. Moeder, die jarenlang Hingis' coach zou zijn, en vader hadden als profs een reputatie hoog te houden. Dat dochterlief in hun voetsporen trad, was dan ook vanzelfsprekend.

Photonews Martina Hingis en mama Melanie in 1992.

Photonews Haar moeder was lange tijd coach van de Zwitserse.

Ruwe diamant

Niet zonder succes, haar naam dook voor het eerst op in de internationale annalen in 1993, wanneer ze als twaalfjarig meisje het juniorentoernooi van Roland Garros op haar naam schreef. Ze is de jongste ooit die dat voor mekaar kreeg. Een jaar later won ze opnieuw in Parijs, waarna ze een paar weken later ook de eindoverwinning greep op Wimbledon en de jeugdfinale in New York haalde. Kenners waren het er roerend over eens: een toptalent was opgestaan, het slijpen van de ruwe diamant kon écht beginnen.



Dat polijsten ging sneller dan verwacht, want op 14 oktober 1994 kwam reeds de volgende stap. Hingis werd op veertienjarige leeftijd - jawel, veertien - profspeelster en kon zich voortaan meten met de allergrootsten op het WTA-circuit. Ze scheerde meteen hoge toppen, de Zwitserse puber sloot dat jaar af als de nummer 84 van de wereld.

Zestien en al nummer één

De Zwitserse ontwikkelde zich aan een hels tempo, zo snel zelfs dat ze enkele records deed sneuvelen én nog steeds in bezit heeft. Hingis is momenteel immers nog altijd de jongste Grand Slam-winnares op het professionele circuit aller tijden. Niet in het enkelspel, maar in het dubbelspel. Als partner van Helena Sukova won Hingis - toen vijftien jaar en negen maanden oud - in 1996 het dubbelspeltoernooi van Wimbledon. Daar bleef het niet bij, een jaar later pronkte haar naam opnieuw op de tabellen, nu als winnares van de Australian Open.



De twee huzarenstukjes waren het begin van tal van successen, ook in het enkelspel. Monica Seles, Jennifer Capriati, Mary Pierce, Steffi Graf, allen legden ze duimen voor de nieuwe ster. In 1997 - op haar zestiende - werd Hingis dan ook als jongste ooit de nieuwe nummer één op de WTA-ranking, een positie die ze in totaal 209 weken zou bekleden.



In haar rijkgevulde carrière zouden nog vijf Grand Slam-titels in het enkelspel en achttien in het dubbelspel volgen. In 1998 lukte het haar zelfs om in het dubbelspel alle Grand Slam-titels in één en hetzelfde jaar in de wacht te slepen. Tot de koop toe werd ze op dat moment de derde vrouw in de geschiedenis die zowel in het enkelspel als het dubbelspel de wereldranglijst aanvoerde. Hingis was aan het einde van ons vorig millennium simpelweg de beste tennisster ter wereld.

📖 29/03/1997 : Martina #Hingis gagne le #MiamiOpen à 16 ans et devient la + jeune N°1 de l'histoire (via @wta) pic.twitter.com/nHcjysrgzm We Are Tennis France(@ WeAreTennisFR) link

Stalker

Een loopbaan vol rozengeur en maneschijn, zou u denken, maar niets was minder waar. Tussen alle zeges door sukkelde Hingis namelijk van de ene blessure in de andere, waardoor ze bijwijlen meer naast de court dan erop stond. Enkelproblemen waren zelfs zo hardnekkig dat ze in 2002 een eerste keer vaarwel zei aan het tenniswereldje. Ze zou pas vier jaar later haar comeback maken.

Maar niet enkel blessures, ook bizarre incidenten waren deel van Hingis' carrière. Zo viel ze in 1997 tijdens een ritje van een paard waardoor ze enkele maanden aan de kant stond en werd ze twee jaar later de klok rond beveiligd omdat een stalker uit de Balkan haar obscene faxen stuurde en overstelpte met telefoontjes. Elementen die haar carrière allerminst deugd deden, anders had ze er ongetwijfeld nóg meer kunnen uithalen.

Photonews Hingis reed al eens graag te paard. In 1997 liep ze daardoor een blessure op waardoor ze enkele maanden aan de kant stond.

Positieve plas

Heel wat hindernissen dus, maar dé grote bom moest dan nog ontploffen. Na haar eerste comeback in 2006 stond de Zwitserse nog niet deftig en wel op de baan of ze lag al stevig onder vuur. Hingis werd immers beschuldigd van cocaïnegebruik tijdens Wimbledon 2007. Ze werd gepakt, ontkende ten stelligste - "de autoriteiten kunnen niet aantonen dat de urine waar de cocaïnesporen in gevonden werden van mij afkomstig is" - maar werd begin 2008 toch voor twee jaar geschorst. Een tweede keer op pensioen was het gevolg. Officieel wegens "gezondheidsklachten", in werkelijkheid door de positieve plas.

rv Ondanks de dopingbeschuldigingen verloor Hingis haar lach niet. In een korte persconferentie deed ze de betichtingen af als onzin.

Gemengd dubbel

De Zwitserse verdween geruime tijd uit de schijnwerpers, maar de tennishonger was ook dan nog niet gestild. Tot ieders verbazing keerde Hingis in 2013 terug op de court. Ze ging zich vooral focussen op het dubbelspel en heroverde dankzij een vloed aan overwinningen - in drie jaar tijd won ze elke Grand Slam bij het gemend dubbel - de koppositie op de dubbelranking bij de vrouwen. Bovendien behaalde ze samen met Timea Bacsinszky een zilveren medaille op de Olympische Spelen van Rio.



Vandaag speelde ze evenwel haar laatste wedstrijd, gezien haar leeftijd lijkt een derde comeback bovendien volledig uitgesloten. "Het is beter om op een hoogtepunt te stoppen. De successen die ik de drie laatste jaren behaald heb, waren super en het zou erg moeilijk worden om ze te toppen", had de voormalige nummer één donderdag te melden. Al weet je natuurlijk nooit...

Photonews Martina Hingis en Yung-Jan Chan kussen de US Opentrofee. Het zou haar laatste Grand Slam-overwinning worden.

Hingis in cijfers

Enkelspel

Winst-verliesbalans: 548/135

Titels: 43 WTA, 1 ITF

209 weken nummer 1 van de wereld.

Grandslamresultaten

- Australian Open: 3x winst (1997, 1998, 1999)

- Roland Garros: 2x finale

- Wimbledon: 1x winst (1997)

- US Open: 1x winst (1997)



Dubbelspel

Winst-verliesbalans: 489/109

Titels: 64 WTA, 1 ITF

Grandslamresultaten

- Australian Open: 5x winst (1997, 1998, 1999, 2002, 2016)

- Roland Garros: 2x winst (1998, 2000)

- Wimbledon: 3x winst (1996, 1998, 2015)

- US Open: 3x winst (1998, 2015, 2017)

Zilveren medaille Olympische Spelen (Rio, 2016)

Gemengd dubbelspel

Winst-verliesbalans: 61/19

Titels: 8 WTA

Grandslamresultaten

- Australian Open: 2x winst (2006, 2015)

- Roland Garros: 1x winst (2016)

- Wimbledon: 2x winst (2015, 2017)

- US Open: 2x winst (2015, 2017)

Martina Hingis turns 37 today 🎉



As the years go by, she keeps on winning #Wimbledon titles... pic.twitter.com/zjmjOJFbQ7 Wimbledon(@ Wimbledon) link

Hingis in beelden

Haar eerste Grandslam-titel in 1996 aan de zijde van Helena Sukova.

Martina Hingis after her 1st Grand Slam Title: 1996 Wimbledon with Helena Sukova pic.twitter.com/SuM2SogXjV Christopher Clarey(@ christophclarey) link

In 1997 won de Zwitserse haar eerste Grand Slam in het enkelspel. Ze was toen amper zestien lentes jong.

#OnThisDay in 1997 - Martina Hingis won the US Open at the age of just 16!#USOpen #Tennis #Sports #TBT #Throwback #ThrowbackThursday #Like pic.twitter.com/wR7QuA4GKf Read Scoops(@ ReadScoops) link

In 1998 pakte Hingis in alle Grand Slams de eindoverwinning in het dubbelspel. Op de Australian Open deed ze dat met Mirjana Lucic aan haar zij, de drie andere prestigieuze toernooien werden binnengehaald naast Jana Novotna.

Martina Hingis y Mirjana Lucic #AusOpen 1998 pic.twitter.com/zV2RTk8iIX Miguel Ángel(@ Miki_Trent) link

Aan de zijde van Roger Federer in de Hofman Cup. In 2001 pakte Zwitserland de titel, maar blessures speelden Hingis toen al parten.

‘Martina was partially the one who showed me how it was all done,’



Roger Federer reflects how Hingis helped him become the champion he is! pic.twitter.com/ynALtN5VmA The Tennis Tipster(@ TennisTipsGuy) link

In 2003 stond Hingis vier jaar aan de kant met een enkelblessure, maar een ludiek partijtje voor de camera's samen met Justine Henin lukte nog net.

Photonews

Kim Clijsters en Hingis tijdens een promotiestunt in 2004. De dames kwamen elkaar 9 keer tegen op de court, 5 keer trok onze landgenote aan het langste eind.

Photonews

Haar comeback in 2006 duurde niet lang, een jaar later werd ze namelijk betrapt op cocaïne. Hingis ontkende het dopinggebruik onmiddellijk.

In 2013 verscheen Hingis opnieuw op de baan, waarna ze de leiding op de dubbelranking opnieuw te pakken kreeg en eremetaal op de Olympische Spelen van Rio greep. De triomf met Jamie Murray was haar laatste overwinning in het gemengd dubbel.

Photonews Timea Bacsinszky en Hingis wonnen een zilveren plak in Rio.

Photonews Jamie Murray en Hingis

Congratulations @mhingis on 23 amazing years and countless incredible moments on the court! Best wishes for the next chapter! 🇨🇭👏 🎾 pic.twitter.com/39PAuSQ6Bb Tennis Hall of Fame(@ TennisHalloFame) link