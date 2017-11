Van Herck: "De Davis Cup-finale winnen zou een meerwaarde en een boost zijn voor het Belgische tennis" Redactie

Johan Van Herck, coach van het Belgische Davis Cup-team, kijkt reikhalzend uit naar de Davis Cup-finale tegen Frankrijk. Die finale start vrijdag in het Pierre Mauroy-stadion in Villeneuve d'Ascq. "De Davis Cup winnen zou historisch zijn, ik kan het niet anders verwoorden," verklaarde Van Herck vandaag aan de verzamelde pers.

"Ons land kende al overwinningen in de Fed Cup dankzij Kim Clijsters en Justine Henin. Maar de Davis Cup winnen met dit team zou werkelijk uitzonderlijk zijn. Ik denk voornamelijk dat het voor het Belgische tennis een echte meerwaarde zou kunnen betekenen en dat dat het onze sport enorm zou vooruit helpen. Dat is ook wat we willen, dat meer jongeren beginnen te tennissen. Hier winnen, zou een boost zijn voor onze sport."

De coach was onder de indruk van het Pierre Mauroy-stadion, waarvan de capaciteit voor de gelegenheid werd uitgebreid naar 27.000 zitjes. "Het is mogelijk één van de beste zalen waar we al in hebben gespeeld. Dit stadion is ongelooflijk. Het veld is heel goed. Ik denk dat het hele team staat te popelen om in zo'n stadion te spelen."

De Belgische ploeg staat voor de derde keer in de geschiedenis in de finale en voor de tweede maal in drie jaar. In 2015 moest het team, toen al onder Van Herck, de duimen leggen tegen Groot-Brittannië. "Het is anders dan in 2015", analyseerde Van Herck. "Eerst en vooral spelen we niet thuis. Bovendien stonden we in 2015 tegenover Andy Murray. Dat verandert de zaak. Ditmaal spelen we op verplaatsing. Onze spelers hebben progressie gemaakt. Maar de Fransen blijven favoriet. We zijn steeds een realistische groep geweest, die op dezelfde waarden gebouwd is. We zijn een team dat weet hoe het moet spelen in de Davis Cup. We zullen klaar zijn. Het feit dat we al een finale gespeeld hebben, helpt ons."

David Goffin goed hersteld van inspanningen in Londen

Amper twee dagen na zijn finale op de ATP World Tour Finals in Londen voegde David Goffin zich vandaag bij de Belgische selectie in Rijsel voor de Davis Cup-finale tegen Frankrijk. "Ik ben al goed hersteld van de inspanningen", stelde de Belgische nummer een.

"Maandag heb ik een volledige dag rust genomen. Vandaag heb ik al licht getraind en alles gaat goed. Ik heb bovendien nog enkele dagen tijd om te recupereren en helemaal top te zijn. Mijn knie heeft eigenlijk rust nodig na die zware finale, maar het gaat. Ik zal me dit weekend honderd procent kunnen smijten. Ik maak me niet ongerust. De jongste weken heb ik veel intense wedstrijden gespeeld en dat is altijd goed verlopen."

"De zaal is prachtig en de ondergrond (hardcourt) bevalt me. Het is één van de mooiste zalen waar al tennis gespeeld is. Het is leuk dat ik een uitzonderlijk seizoen met zo'n finale kan afsluiten. Het zou nog mooier zijn als we de trofee mee naar België kunnen nemen. Maar we zijn hier geen favoriet. We hebben niets te verliezen en zullen alles geven."

De ploegmaats trekken zich op aan de prestaties van Goffin. "Het is indrukwekkend dat we een finalist van de seizoensfinale in ons team hebben", zegt Steve Darcis. "Sinds hij op Roland-Garros geblesseerd uitviel, speelde hij een fantastische tweede seizoenshelft. De resultaten spreken voor zich. We zijn blij voor hem, het is geweldig wat hij gedaan heeft. Hopelijk kan hij de positieve lijn nog heel even doortrekken."

Goffin en Van Herck laten favorietenrol aan Frankrijk

Vrijdag staat België voor de derde keer in de geschiedenis in de finale van de Davis Cup, die plaatsvindt in het Pierre Mauroy-stadion in Villeneuve d'Ascq (Rijsel). In 1904 en 2015 moesten de Belgen de titel aan Groot-Brittannië laten. "En nu is Frankrijk favoriet," verklaarden coach Johan Van Herck en speerpunt David Goffin vandaag op een persconferentie.

"Ze spelen thuis en Frankrijk is een tennisland. Ze hebben al meerdere Davis Cups (9) gewonnen en er is veel mogelijk bij hen, zowel in het enkelspel als in het dubbelspel. Ze zijn telkens ver geraakt in deze competitie en willen koste wat kost winnen en er zal 27.000 man achter hen staan. Dat speelt allemaal in hun voordeel", argumenteert Goffin. "Voor ons is het de tweede finale in drie jaar tijd. We hebben als ploeg veel progressie gemaakt de jongste jaren, maar desondanks missen we ervaring. We zullen er staan met onze kracht en onze moraal, met als doel te winnen, maar het zal niet gemakkelijk worden."

Met zijn zevende plaats op de wereldranking na zijn sterke prestatie op de ATP Finals staat Goffin boven alle andere finalisten op de ATP-ranking. "Op papier sta ik het hoogst genoteerd, maar dat wil niets zeggen in de Davis Cup," relativeert de Luikenaar. "Hier kunnen tennissers boven zichzelf uitstijgen. Enerzijds hebben er door de spanning spelers zichzelf al overtroffen, anderzijds heeft die spanning er al voor gezorgd dat spelers minder presteerden. Tot nu toe heb ik daar weinig problemen mee gehad. We hebben de laatste tijd dan ook veel thuis gespeeld. Dan is de druk anders dan bij uitwedstrijden. Dit weekend zal er een andere sfeer hangen. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Dat men van mij verwacht dat ik mijn twee wedstrijden win, geeft me niet meer druk. Ik wil gewoon alles geven voor mijn land, zodat ik mezelf later niets te verwijten heb. In de Davis Cup is het niet de ranking die ertoe doet, maar de vorm en die is goed. Dat we geen favoriet zijn betekent uiteraard nog niet dat we niet kunnen winnen. Wij gaan dus uit van onze eigen kracht, aldus Goffin, die niet voor niets de tekst "Impossible is nothing" op zijn shirt had staan.

"Een plaats in de finale betekent veel voor ons", voegde Johan Van Herck toe. "We hebben in de laatste jaren getoond dat we graag in de Davis Cup spelen. Toch denk ik dat Frankrijk favoriet is en dat wij de outsiders blijven. Zij spelen thuis, maar wij zijn een sterk Davis Cup-team en gaan proberen ze te verslaan. Het wordt een interessante finale."

Naast Goffin koos Van Herck nog Steve Darcis (ATP-76), Ruben Bemelmans (ATP-118), Arthur De Greef (ATP-181) en reserve Joris De Loore (ATP-276). Alle spelers zijn klaar om aan de wedstrijd te beginnen," liet de coach weten. Van Herck en zijn spelers (op Goffin na) hebben een week voorbereiding in Brussel achter de rug en zijn nadien naar Rijsel afgereisd. Net zoals de coach van de tegenstander Yannick Noah wilde Van Herck nog geen opstellingen kwijt: "We bekijken eerst alle opties voor er geloot wordt."