Van een slijtageslag van 4,5 uur tot een meesterlijke zege tegen Djokovic: breit Goffin tegen Nadal verlengstuk aan lijst met straffe overwinningen?

13u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 photonews/rv Goffin kan op zijn 26ste al flink wat knappe zeges voorleggen. Tennis David Goffin begint vandaag met een duel tegen Rafael Nadal aan de Masters. Tegen de fiere nummer één van de wereldranglijst zal Goffin opnieuw boven zichzelf moeten uitstijgen om een resultaat te kunnen boeken. Maar er is hoop. Nadal is wat op de sukkel met zijn knie én onze landgenoot kan bovendien al een indrukwekkend lijstje met knappe zeges voorleggen. Een overzicht:

1. Tegen Dominic Thiem in Kitzbühel (02/08/2014)

Ruim drie jaar geleden begon het verhaal van David Goffin écht in Kitzbühel. De toenmalige nummer 78 van de wereld pakte toen op het Oostenrijkse gravel de eerste ATP-titel uit zijn carrière. De Luikenaar versloeg in de finale thuisspeler en boezemvriend Dominic Thiem na 1 uur en 58 minuten tennis met 4-6, 6-1 en 6-3. Leuk detail: ook op de Masters neemt Goffin het op tegen Thiem, nu nummer vier op de wereldranglijst.

2. Tegen Milos Raonic in Bazel (24/10/2014)

In 2014 won Goffin niet enkel zijn eerste ATP-toernooi, 'La Goff' klopte ook voor het eerst in zijn loopbaan een speler uit de top 10 van de wereld. De Canadese reus Milos Raonic, toen de nummer 9 van de wereld, was toen in het Zwitserse Bazel het kind van de rekening. Goffin dwong het opslagkanon na 2 uur en 16 minuten op de knieën. Voor de Luikenaar was het toen zijn 42e overwinning in 44 wedstrijden, de vijftiende op een rij.

afp David Goffin verbaasde in 2014 vriend en vijand door in Bazel top-10-speler Raonic naar huis te meppen.

3. Tegen Tomas Berdych in Rome (12/05/2016)

De beste wedstrijd uit zijn (nog altijd jonge) carrière speelde Goffin waarschijnlijk in Rome. Op het Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad veegde Goffin de vloer aan met Tomas Berdych, op dat moment toch de nummer acht van de ATP-ranking. Alles lukte die dag bij de Luikenaar en na amper 48 minuten stond er twee keer 6-0 -een zogenaamde 'double bagel'- op het scorebord. Het was Goffins eerste zege tegen Berdych en tegelijk ook zijn eerste zege zonder ook maar één spelletje prijs te moeten geven.

4. Tegen Novak Djokovic in Monte Carlo (21/04/2017)

Ook in 2017 pakte Goffin al uit met een stevige stunt. De nu 26-jarige Luikenaar veroverde in april in Monte Carlo immers de scalp van niemand minder dan Novak Djokovic. Tegen de toenmalige nummer twee van de wereld won Goffin overtuigend de eerste set (6-2) en verspeelde hij ongelukkig de tweede (3-6). De derde en beslissende set was een thriller van formaat, die Goffin uiteindelijk met 7-5 won. Onze tennisjournalist en ex-prof Filip Dewulf noemde die zege "de grootste overwinning uit Goffins carrière".

REUTERS

6-2, 3-6, 7-5 for @David__Goffin vs Novak Djokovic. Biggest win of his career! Ridiculous level from 'Dav' in set 1 & 3. #MCRolexMasters Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

5. Tegen Guido Pella op de US Open (01/09/2017)

In september van dit jaar moest Goffin helemaal door de pijngrens gaan tegen de de Argentijn Guido Pella. Na een loodzware vijfsetter van 4 uur en 20 minuten haalde Goffin het uiteindelijk in 3-6, 7-6, 6-7, 7-6 en 6-3. De Luikenaar sukkelde zijn hamstring, knie en heup en moest de kinesist al snel op het terrein roepen. Maar na een episch duel plaatste hij zich toen toch voor de derde ronde. Voor Goffin was het een flinke opsteker na de vervelende enkelblessure die hij had opgelopen door te struikelen over een zeil op Roland Garros.

USA Today Sports Goffin had na de vijfsetter ook nog een oerkreet in huis.

Eindelijk scalp van nummer één?

Met Novak Djokovic kreeg Goffin dus al de nummer twee van de wereld getemd, maar de nummer één verslaan lukte hem nog niet. Vanavond om 21 uur krijgt 'La Goff' in de Londense O2 Arena een nieuwe kans tegen Rafael Nadal en mocht het lukken, dan mag hij beginnen te denken aan de halve finales.

REUTERS

Goffin blijft achtste in ATP-stand

Goffin behoudt voorlopig ook zijn achtste plaats op de nieuwe ATP-ranking, zijn hoogste notering ooit:

Top tien ATP-ranking:

1. Rafael Nadal (Spa) 10645 ptn

2. Roger Federer (Zwi) 9005

3. Alexander Zverev (Dui) 4410

4. Dominic Thiem (Oos) 3815

5. Marin Cilic (Kro) 3805

6. Grigor Dimitrov (Bul) 3650

7. Stan Wawrinka (Zwi) 3150

*** 8. David Goffin (Bel) 2975

9. Jack Sock (VSt) 2765

10. Pablo Carreno Busta (Spa) 2615