Van 'Baby Federer' tot 'Bulgaarse Beckham': alles wat u moet weten over Grigor Dimitrov, de opponent van Goffin in Monaco Thomas Lissens

20 april 2018

09u10

Bron: Eigen berichtgeving 445 Tennis David Goffin (ATP 10) heeft om elf uur een nieuwe kans om Grigor Dimitrov (ATP 5) op de knieën te krijgen. De 26-jarige Bulgaar is een angstgegner voor onze landgenoot, die de Masters-finale verloor tegen hem en recent twee maanden uit roulatie was nadat Dimitrov een bal in zijn oog had gemept. In de kwartfinale in Monte Carlo

Acht titels, angstgegner van Goffin

Grigor Dimitrov kan op zijn 26ste nog geen duizelingwekkend palmares voorleggen. De Bulgaar heeft acht ATP-titels op zijn erelijst staan: Stockholm (2013), Acapulco (2014), Boekarest (2014), Queen's (2014), Brisbane (2017), Sofia (2017), Cincinnati (2017)en de ATP-finals (2017).

De Bulgaar van 1m91 werd in 2008 prof, een jaartje eerder dan Goffin. In de onderlinge duels leidt Dimitrov met 6-1, en zelfs 9-1 als de Challenger-toernooien worden meegeteld. Hun laatste onderling duel speelden Dimitrov en Goffin in februari in Rotterdam. Goffin moest toen in de tweede set de handdoek gooien, nadat hij een tennisbal tegen zijn oog kreeg. In Monte Carlo vormen Goffin en Dimitrov een duo in het dubbelspel, later vandaag spelen ze samen de kwartfinale.

De favoriete slag van de rechtshandige Dimitrov is de backhand langs de lijn en zijn favoriete ondergronden zijn hardcourt en gras. Zijn lievelingstoernooi is Wimbledon.

'Baby Federer' verliet Bulgarije op dertienjarige leeftijd

Dimitrov, wiens vader tennistrainer is en moeder leerkracht Lichamelijke Opvoeding en ex-volleybalster, begon al op zijn derde te tennissen. Acht jaar later al verliet hij Bulgarije met een duidelijk doel: een wereldtopper worden in het tennis. Hij bracht zijn dagen door op een tennisacademie in Parijs.

Als jonge knaap maakte Dimitrov indruk en hij kreeg al snel de bijnaam 'Baby Federer'. De verantwoordelijke daarvoor was Peter Lundgren, de Zweedse trainer die Roger Federer tot de tennistop heeft geleid. Lundgren noemde de 18-jarige Dimitrov zelfs beter dan de 18-jarige Federer. In 2008 won de Bulgaar de US Open en Wimbledon bij de junioren, maar vanaf dan voelde hij hoe moeilijk het is om de vergelijking met Federer te rechtvaardigen.

Dimitrov kende een terugval en uiteindelijk duurde het meer dan vier jaar om zich tot de top vijftig van de wereld te knokken. "Eigenlijk leerde ik van niemand meer dan van mijn eigen vader", liet 'G-Force', nog één van zijn bijnamen, zich recent nog ontvallen. Het gras is niet altijd groener aan de overkant.

Tennis 'Bulgaarse Beckham' met uitgebreid palmares naast de court

Als u Dimitrov niet kent omwille van zijn capaciteiten als tennisser, dan heeft u hem misschien al eens zien passeren in één of ander societyblad. Over het liefdesleven van Dimitrov valt immers bijna meer te vertellen dan over zijn tenniscarrière. Zijn vele amoureuze escapades in combinatie met Dimitrovs voorliefde voor snelle wagens, peperdure horloges en computers, leverden hem de bijnaam 'Bulgaarse Beckham' op.

De eerste veelbesproken relatie van Dimitrov kwam er door toedoen van de toenmalige coach van de Bulgaar, Patrick Mouratoglou. De Fransman had ook ene Serena Williams onder zijn hoede en begin 2012 viel de toen 21-jarige Dimitrov voor de charmes van de tien jaar oudere Williams. Maar de liefde was van korte duur. Toen Dimitrov voor een andere coach koos, maakte hij ook een einde aan de relatie.

De Amerikaanse bleef achter met een gebroken hart, en dat verbeterde er niet bepaald op toen Dimitrov een relatie begon met... Maria Sharapova, de grote concurrente van Williams. Twee jaar lang waren de Bulgaar en de Russin smoorverliefd, tot Dimitrov het welletjes vond. Op de court liep het niet zoals gewenst en Dimitrov wilde zich weer volop op zijn carrière concentreren.

Maar nog in datzelfde jaar waagde Dimitrov zich toch alweer aan een nieuwe relatie. Hij schonk zijn hart aan de dertien jaar oudere Nicole Scherzinger, bekend van de Pussycat Doll en als ex-vriendin van F1-rijder Lewis Hamilton. Begin 2016 maakten Dimitrov en Scherzinger hun relatie openbaar, maar wat later kwam ook aan dat sprookje een einde.

Populair in eigen land, ondanks zijn woonplaats

Met Hristo Stoichkov en Dimitar Berbatov hadden de Bulgaren de voorbije decennia voetballers van wereldniveau, maar zij kregen geen opvolging. Bulgarije kwam zelfs niet in de buurt van een WK-ticket en dus moeten de sportfans elders hun vertier zoeken.

En daar zorgt Dimitrov steeds meer voor. Zo won hij in februari van dit jaar bijvoorbeeld nog het ATP-toernooi in het Bulgaarse Sofia. Kind van de rekening in de finale was David Goffin en na het beslissende punt konden Dimitrov en zijn moeder hun tranen niet bedwingen.

Daardoor is de 26-jarige tennisser, die in 2014 de halve finale op Wimbledon speelde, momenteel één van de populairste sporters van het land. Ook in Londen zijn heel wat Bulgaarse vlaggen te zien en Dimitrov zelf laat ook geen kans onbenut om zijn vaderlandsliefde te onderstrepen. Dat hij al jaren in belastingparadijs Monaco woont, wordt daarom met de mantel der liefde bedekt.