Van 17-jarige Grand Slam-winnares tot relatie met Adam Levine: vijf dingen die u moet onthouden van Maria Sharapova NVE

26 februari 2020

16u25 0 Tennis Maria Sharapova hangt haar racket aan de haak. Na een gefaalde dopingtest in 2016 stond ze 15 maanden op inactief, maar stoppen deed ze niet. Maria Sharapova hangt haar racket aan de haak. Na een gefaalde dopingtest in 2016 stond ze 15 maanden op inactief, maar stoppen deed ze niet. Tot vandaag dus . Vijf ups en downs die u moet onthouden uit de carrière van de Russische woelwater.

Vijf Grand Slam-titels

In totaal won Sharapova 36 WTA-titels. Tussen 2005 en 2008 mocht ze zich geregeld nummer één van de wereld noemen, in 2012 wist ze die plek nog eens te veroveren. In totaal goed voor 21 weken op de eerste plek. Vandaag is ze pas terug te vinden op plek 373 van de WTA-ranking. Haar eerste Grand Slam-zege won ze in 2004, op 17-jarige leeftijd al. Op het heilige gras van Wimbledon verraste ze vriend en vijand door tweevoudig winnares Serena Williams met 6-1 en 6-4 te vloeren. Twee jaar later was het opnieuw prijs, ditmaal in de Verenigde Staten. Ze won in de finale van de US Open met 6-4/6-4 van onze Justine Henin.

Opnieuw twee jaar later mocht ze ook de Australian Open aan haar palmares toevoegen, ditmaal was Ana Ivanovic het slachtoffer in de finale. Ze werd de eerste Russische die in Australië de eindwinst binnenhaalde. In 2012 en 2014 won ze telkens Roland Garros. Eerst werd Sara Errani vrij eenvoudig ingeblikt, in 2014 moest Simona Halep eraan geloven.

Tegen de Belgen

In 2003 kwam Sharapova een eerste keer in actie tegen een Belgische speelster. In Miami moest ze toen de duimen leggen tegen Els Callens. In totaal speelde de Russische 28 keer tegen Belgische speelsters. Van die confrontaties won ze er vijftien. Haar minst favoriete tegenspeler is ongetwijfeld Justine Henin. Van de tien confrontaties tegen haar won Sharapova er slechts drie. Ook tegen Clijsters moest ze in vier van de negen onderlinge duels het onderspit delven. Alleen Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens konden nooit winnen van de voormalige nummer één.

Clijsters was de laatste Belgische die Sharapova kon verslaan, in Cincinnati tien jaar geleden. De laatste vijf confrontaties met Belgen wist ze telkens te winnen. Kim Clijsters, Yanina Wickmayer en tot drie keer toe Kirsten Flipkens waren haar laatste slachtoffers.

Justine Henin: 10 wedstrijden, 3 verloren van Sharapova

Kim Clijsters: 9 wedstrijden, 4 verloren van Sharapova

Els Callens: 2 wedstrijden, 1 verloren van Sharapova

Yanina Wickmayer: 2 wedstrijden, 2 verloren van Sharapova

Kirsten Flipkens: 5 wedstrijden, 5 verloren van Sharapova

Lucratieve sponsorcontracten

Sharapova verdiende niet alleen goed haar boterham met haar uitzonderlijke tenniskwaliteiten, ook de vele lucratieve sponsorcontracten droegen daaraan bij. In 2011 sloot ze een deal met Head voor maar liefst 2 miljoen dollar per jaar. Bij Nike had ze een achtjarige deal van 70 miljoen dollar lopen. Ze was ook ambassadrice van het luxueuze horlogemerk TAG Heuer, goed voor 1,5 miljoen dollar over drie jaar.

Verder werkte ze ook samen met Porsche, Evian en cosmeticabedrijven Sugargoop en Avon. Veel van haar sponsordeals liepen echter stuk na haar dopingschorsing in 2016. In totaal mocht ze volgens Forbes sinds 2001 al 285 miljoen dollar op haar rekening bijschrijven van wedstrijdgelden en sponsorcontracten.

Ex-vriendjes

Sharapova keek niet op een vriendje meer of minder. In 2005 kondigde ze aan dat ze aan het daten was met Adam Levine, zanger van Maroon 5. Ze ontmoetten elkaar op haar 18de verjaardagsfeest. Hun relatie liep al vrij snel op de klippen, waarna de geruchten al snel de ronde gingen dat ze samen was met tennisser Andy Roddick. Ze kregen zelfs de bijnaam ‘Rodapova’, maar Roddick ontkende die geruchten. In 2008 was ze minder dan een jaar samen met TV-producent Charlie Ebersol.

Ze was tussen 2009 en 2012 in een serieuze relatie met basketbalspeler Sashu Vujacic. In 2010 waren ze zelfs verloofd, maar het draaide alsnog op een sisser uit. Daarna was ze opnieuw samen met een tennisser, ditmaal was de Bulgaar Grigor Dimitrov de gelukkige. Ze gingen uit elkaar nadat Sharapova in een moeilijke periode terechtkwam na de nederlaag tegen Serena Williams in 2015. De twee zijn wel nog goeie vrienden, dat zagen we recent op een exhibitietoernooi toen de twee samen aan het dollen waren. Sinds 2018 is ze samen met de Britse zakenman Alexander Gilkes, de eigenaar van Paddle8.

Dopingschorsing

Een donkere periode in haar carrière. Op 7 maart 2016 kreeg ze te horen dat ze een drugtest gefaald had nadat ze betrapt werd op het nemen van Meldonium, een drug die ze om medische redenen al tien jaar nam. WADA had Meldonium, een middel dat wordt gebruikt om hartproblemen te voorkomen, in 2016 toegevoegd aan de lijst met verboden middelen omdat het zou zorgen voor verbeterde atletische prestaties. Sharapova had naar verluidt die e-mail niet gelezen en werd niet veel later dan ook betrapt.

Sharapova, op dat moment nummer 4 op de wereldranglijst, kreeg een schorsing van twee jaar, later werd die gereduceerd tot 15 maanden. Door haar schorsing verloor ze veel van haar sponsordeals. In 2017 maakte ze haar comeback, maar daar kwam veel controverse bij kijken. Ze kreeg een wildcard voor de toernooien in Stuttgart, Madrid en Rome, maar dat was niet naar de zin van haar medespeelsters. Ze trok het zich niet aan en schopte het tot de halve finale in Stuttgart. Sharapova kon haar topniveau na haar schorsing nooit meer volledig terugvinden, plek 21 op de WTA-ranking was het hoogst haalbare.