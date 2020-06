Vader Djokovic haalt uit naar Federer: “Roger, voed je kinderen op, ga skiën, doe iets, man!” FDW

20 juni 2020

09u30 14 Tennis Respect is er wel, maar veel warmer wordt het niet tussen Roger Federer (38) en Novak Djokovic (33). De vader van de Servische nummer één pookte het vuur nog maar eens op. “Roger, ga toch naar huis, man!”

Twee handen op één buik zijn het nog net niet, maar het woord ‘vriendschap’ komt toch aardig in de buurt als je de relatie tussen Roger Federer en Rafael Nadal (34) moet omschrijven. Dat de enigszins enigmatische Novak Djokovic zich vijftien jaar geleden in die hegemonie begon te wroeten, zorgde al voor wat gemok en gemor bij de Zwitserse en Spaanse fans en clans. Een resem akkefietjes hielpen daarbij de betrekkingen niet. “Die gast is een joke”, zei Federer over Djokovic nadat die tijdens een Davis Cup-duel in 2006 nogal veel beroep had gedaan op de kinesist. “Ik geloof zijn blessures niet.” Vader Srdjan Djokovic was er als de kippen bij om terug te slaan: “Federer is misschien de beste speler aller tijden, maar als mens is hij het tegenovergestelde. Hij realiseerde zich dat Novak zijn opvolger wordt en doet er alles aan om hem in diskrediet te brengen.”

Shut up!

Twee jaar later viel Federer een beetje uit zijn rol door op het tornooi van Monte Carlo ‘Shut up!’ te roepen richting de box van Djokovic omdat die hun poulain iets te luidruchtig aanmoedigden. Net de houding die het Servische kamp tegen de borst stuit: de blinde adoratie voor de gentleman Federer doet volgens hen geweld aan de realiteit. Na de finale op Wimbledon vorig jaar – waarin Djokovic twee matchpunten afweerde van Federer alvorens te zegevieren, ondanks een publiek dat volledig achter de Zwitserse zaak stond – noemde Dijana, mama Djokovic, haar zoons concurrent nog “lichtjes arrogant”.

Federer is een grote rivaal, maar hij is niet goed genoeg om met Novak vergeleken te worden Srdjan Djokovic

En net nu Novak dit jaar verwoede pogingen deed om op een goed blaadje te komen bij Federer en diens wereldwijde achterban is daar vader Srdjan die het opnieuw nodig vond om zijn mening te verkondigen. “Waarom denk je dat Roger nog speelt op zijn 40ste?”, zei Djokovic senior. “Hij kan het niet verdragen dat zowel Nadal als Novak beter gaan worden dan hij. Ga toch naar huis, voed je kinderen op, ga skiën, doe iets, man! Tennis is niet alles in het leven. Voor mijn zoon is het gewoon een hobby. Federer is een grote rivaal, maar hij is niet goed genoeg om met Novak vergeleken te worden.”

Federer, die op 8 augustus 39 jaar wordt en dit jaar door twee knieoperaties niet meer in actie komt, heeft voorlopig 20 grandslamtitels, Nadal 19 en Djokovic 17. Wordt dus vervolgd.

