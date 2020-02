Vader Djokovic haalt uit naar Federer: “Hij is jaloers op mijn zoon” LRE

20 februari 2020

14u25

"Federer is jaloers op mijn zoon." Dat zegt Srdjan Djokovic - papa van Novak - aan de Servische krant Novosti. Eerder deze maand haalde hij ook al laatdunkend uit naar de tenniswereld: "Tennis is een sport voor rijken."

Federer is de recordhouder qua aantal grandslamzeges: 20. Met slechts 3 titels minder (17) wil ‘The Djoker’ de Zwitser overtreffen. Beide heren hebben ondanks hun rivaliteit op het veld veel respect voor elkaar. “Hij is een rolmodel, zelfs voor mij”, liet de Serviër vorig jaar nog weten in een persconferentie.

Dat respect is niet terug te vinden bij Srdjan Djokovic. De vader van Novak is hard voor Federer. Hij beschrijft hem als “jaloers” en iemand die “menselijkheid” mist. “Federer is een uitstekende tennisspeler, maar dat kan ik niet zeggen over zijn karakter. Hij is jaloers op Novak vanaf het moment dat hij doorbrak, omdat hij wist dat mijn zoon beter was dan hij en dat hij boven hem uit zou groeien”, vertelde Srdjan aan de Servische krant Novosti.

Het zijn niet de eerste negatieve uitspraken aan het adres van de Zwitser. “Eerst waren ze goede vrienden, maar sinds Novak meer ging winnen, is de vriendschap over. Hij probeerde alles om mijn zoon in diskrediet te brengen”, liet Srdjan Djokovic eerder al optekenen in de Servische krant Kurir.

Niet enkel Federer kreeg verwijten aan zijn adres, ook de tenniswereld in het algemeen kreeg het te verduren. “Tennis is een sport voor rijken en rijken, die kunnen niet aanvaarden dat iemand uit het arme en kleine Servië de laatste jaren de beste tennisser ter wereld is”, aldus papa van ‘The Djoker’ in het Servische ‘Telegraf’.

Populairdere Federer en Nadal

De uitlatingen van Srdjan volgden enkele dagen nadat Djokovic aangaf dat Federer en Nadal meer geliefd zijn bij het tennispubliek. “Ik heb veel dingen gelezen die suggereren dat ik een hekel aan hun populariteit heb, maar dat is helemaal het geval niet”, vertelde Novak Djokovic op een persconferentie op zijn tennisacademie in Belgrado.

“Ik heb geen negatieve gevoelens voor mensen die me niet steunen. Natuurlijk wil je altijd dat ze voor je juichen. Het is een feit dat de meeste fans Federer en Nadal steunen, maar dat komt door wat ze betekenen voor het tennis”, vertelde de Serviër. “Dat wil niet zeggen dat ze me haten en al zeker niet dat ik de Servische supporters tegen de rest van de wereld moet keren, alleen omdat minder mensen me steunen in een grandslamfinale.”