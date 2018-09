Zélfs opponent weet niet wat hij ziet: Federer spot met alle tenniswetten tegen 'Bad Boy' Kyrgios TLB

01 september 2018

22u52

Bron: Eurosport 9

Roger Federer (ATP 2) heeft de tennisfans nog maar eens verwend. Tijdens zijn derderondepartij op de US Open tegen de Australiër Nick Kyrgios pakte de Zwitserse legende in de derde set uit met misschien wel één van de mooiste punten van zijn carrière.

Kyrgios leek de bal keurig weg te leggen, maar dat was zonder Federer gerekend. De 37-jarige stilist pakte uit met een fikse sprint en mepte de bal dan naast het net in het veld. Kyrgios geloofde alvast zijn ogen niet toen hij zijn opponent even zag spotten met alle tenniswetten. De Australiër verloor de partij in drie sets, Federer treft in de vierde ronde opnieuw een Australiër, John Millman.

Bekijk het knappe punt hieronder:

Roger, a tus pies.



