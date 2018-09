WTA steunt Serena Williams na rel met scheidsrechter: "Mannen en vrouwen moeten gelijk behandeld worden" GVS

10 september 2018

09u32 24 US Open WTA, de overkoepelende organisatie voor professionele tennissters, springt in de bres voor Serena Williams. De Amerikaanse was in de finale van de US Open woest op de scheidsrechter na volgens haar een seksuele opmerking. " De WTA is van mening dat er geen verschil mag zijn in de tolerantienormen van emoties tussen mannen en vrouwen."

In een officieel statement steunt WTA-topman Steve Simon de verliezende finaliste. "Zaterdag rees de vraag of er verschillende standaarden worden toegepast tussen mannen en vrouwen. De WTA is van mening dat er geen verschil mag zijn in de tolerantienormen van emoties tussen beide geslachten. We stellen dan ook alles in het werk om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld. We denken immers dat dit zaterdag niet het geval was." (lees onder de foto verder)

Serena Williams kreeg tijdens haar US Open-finale tegen Naomi Osaka drie waarschuwingen. De eerste omdat ze vanuit de tribune gecoacht werd door Mouratoglou, de tweede voor het kapotslaan van haar racket en de derde voor haar tirade tegen scheidsrechter Carlos Ramos over haar eerste waarschuwing. “Je stal een punt van mij. Je bent me een excuus verschuldigd”, pakte Serena de umpire stevig aan. Na de partij kwam Serena op de persconferentie terug op het incident. “Ik vecht hier voor vrouwenrechten en voor vrouwengelijkheid en voor allerlei dingen. Dat ik ‘dief’ zeg en dat hij een game afpakt, gaf me het gevoel dat het een seksistische opmerking was.”

Ook de coaching stelt WTA-baas Simon in vraag. "We denken dat de wijze van coaching moet aangepakt en zelfs moet toegestaan worden in het tennis." (lees onder de tweet verder)

Djokovic: "Wat scheidsrechter deed was onnodig"

Ook eindwinnaar bij de heren Novak Djokovic kwam in zijn speech na zijn zege terug op het tumult. "De zenuwen stonden strak gespannen, dus het was hoe dan ook een lastige situatie voor de scheidsrechter. We moeten zeker enig medeleven hebben met hem. Maar ik denk dat hij Serena niet tot het uiterste had moeten drijven. Wat hij deed was onnodig. Zeker niet in een finale van een Grand Slam. Hij heeft het verloop van de wedstrijd bepaald."

Al is de Serviër niet akkoord dat er een ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen heerst. "Ik begrijp niet goed waarom Steve Simon met die verklaring op de proppen komt. Afhankelijk van de situatie worden zowel mannen als vrouwen op de ene of andere manier behandeld. Maar ik hou van Serena. Ze is zo toegewijd aan deze sport en een inspiratie voor iedereen. Zowel voor mannen als vrouwen."

Juan Martín del Potro, de man die de duimen moest leggen voor Djokovic, werd ook aan de tand gevoeld. "Ik vind het een spijtig verhaal want Serena is een groot kampioene. Het werd niet de finale die iedereen wenste. Ik ben ermee akkoord dat vrouwen dezelfde behandeling als mannen verdienen, met hetzelfde prijzengeld. Ook zij doen veel moeite om dit soort toernooien te spelen."