Wozniacki moet haar biezen pakken, Sharapova en Djokovic stoten wel door

31 augustus 2018

09u15

Bron: Belga

Wozniacki sneuvelt in tweede ronde

Caroline Wozniacki (WTA 2) heeft net als vorig jaar de tweede ronde van de US Open niet overleefd. De Deense ging met 6-4 en 6-2 onderuit tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 36).

Wozniacki gaf na afloop toe dat de beste speelster had gewonnen. "Ze heeft intelligenter gespeeld, bracht het tennis dat ik wilde tonen. Ze bracht veel ballen terug, vond goed de hoeken."

Ondanks haar vroege exit bleef Wozniacki positief. "Ik heb nu enkele mindere toernooien achter de rug, maar hoe dan ook zal dit altijd een onvergetelijk jaar blijven. Ik won met de Australian Open immers mijn eerste grandslam en dat kan niemand mij ooit afnemen."

In de eerste ronde verloor de US Open al het Roemeense topreekshoofd Simona Halep. De Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens (WTA 3) is nu de hoogst geplaatste speelster in het vrouwentoernooi.

Sharapova stoot wel door

Maria Sharapova (WTA 22) plaatste zich wel voor de zestiende finales door de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 51) uit te schakelen met 6-2 en 7-5. De Russin, laureate in New York in 2006, staat in haar volgende partij tegenover de Letse Jelena Ostapenko (WTA 10).

Djokovic ontdoet zich van Amerikaan

Bij de mannen verzekerde Novak Djokovic (ATP 6) zich dan weer van een plaats in de derde ronde. De Serviër kende in de derde set een moeilijk moment tegen de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 61) maar won uiteindelijk met 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) en 6-2.

"De eerste 2,5 sets speelde ik heel goed, had ik de controle. Daarna verloor ik mijn concentratie en begon ik mezelf te ergeren. Maar gelukkig kon ik mij in de vierde set herpakken", vertelde Djokovic na de wedstrijd. 'Nole', die het toernooi won in 2011 en 2015, speelt om een plaats in de achtste finales tegen de Fransman Richard Gasquet (ATP 25).