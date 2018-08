Wickmayer doet favoriete Kvitova in set twee heel even wankelen waarna sterke Tsjechische het toch afmaakt MDB

28 augustus 2018

18u27 1 US Open In set één had Yanina Wickmayer (WTA 94) geen enkel verhaal tegen de ijzersterke Petra Kvitova (WTA 5), in het tweede bedrijf lag dat toch even anders. Na de stevige 6-1-cijfers knokte 'Wicky' zich weer in de wedstrijd, met zelfs een 4-1-voorsprong tot gevolg. De Tsjechische Kvitova rechtte de rug echter en pakte met knap tennis toch de scalp van onze landgenote. Kvitova aast in New York op de oppergaai.

"Ik geloof dat dit één van haar beste seizoenen is." Wickmayer besefte voor de start van haar Amerikaanse Grand Slam dat ze haar allerbeste niveau moest halen om de Tsjechische uit het toernooi te kegelen. Na enkele minuten keek ze echter al tegen een 2-0-achterstand aan. Kvitova wilde haar eerste partij zo snel mogelijk afhaspelen en startte dan ook furieus. De 28-jarige Antwerpse bood nog wel weerwerk, maar haar tegenstreefster flirtte dan ook nog eens met de lijnen. Onbegonnen werk. Deze Kvitova is hongerig en wil alleen maar het allerhoogste. Uiteindelijk gunde de nummer vijf van de wereld onze landgenote één game in de eerste set: 6-1.

"Geen tweede keer", dacht Wickmayer onder de Amerikaanse zon. De tweede set vatte ze met meer vuur en durf aan. Dat loonde ook. Wickmayer tenniste twee breakpunten bij elkaar, telkens werden die vakkundig weggewerkt door Kvitova. Dat het puffen en zweten was bij een temeratuur van 32° Celcius ondervond een fan meteen daarna in de tribune. De wedstrijd werd heel even gestaakt omdat een supporter onwel was geworden. Nadat er enkele ijszakken werden uitgedeeld, konden beide tennisvrouwen weer aan hun wedstrijd beginnen.

Speelde de zon ook Kvitova parten? Plots was het Wickmayer die op court 17 de lakens uitdeelde. Het vertrouwen spatte er nu vanaf en ze wist ook een nieuwe breakkans te verzilveren. 'Wicky' stoomde zelfs door naar een 4-1-voorsprong. Ze wilde niet zomaar haar koffers pakken op Flushing Meadows. Daar volgde al een nieuwe break, maar Kvitova stelde haar veto. Een nieuw keerpunt? Zo zag het er naar uit. Kvitova rechtte de rug en kwam terug tot 3-4. Wickmayer wapperde eens gefrustreerd met de hand richting coach Steve Darcis in de tribune. Met een ace zette Kvitova de bordjes zelfs weer gelijk. Erop en erover. De laatste stuiptrekking van Wickmayer mocht niet meer baten: het werd 4-6 voor Kvitova.